06 Ağustos 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri MasterChef Türkiye'de bir ilk! Finale kalacak yarışmacı bulamadılar

MasterChef Türkiye'de bir ilk! Finale kalacak yarışmacı bulamadılar

Beğeniyle takip edilen yemek programı MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde ilginç anlar yaşandı. Yarışmanın ana kadrosuna katılabilmek için kıyasıya mücadele eden 12 yarışmacı meyveli tart yaparak yarıştı. Şefler tadım yaptıktan sonra güzel tabak olmadığı için 6 yarışmacı yerine 4 yarışmacı seçerek final turu oynadı.

Giriş Tarihi: 06.08.2020 13:17 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 13:20
  • 1
  • 9
MasterChef Türkiye'de bir ilk! Finale kalacak yarışmacı bulamadılar

'MasterChef Türkiye', dün akşam 16. bölümü ile ekrana geldi. Ana kadroyu oluşturacak 16 kişiden biri olmak isteyen yarışmacılar kıyasıya mücadele etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
MasterChef Türkiye'de bir ilk! Finale kalacak yarışmacı bulamadılar

Dün akşam bir ilkin yaşandığı yarışmada 3. ana kadro yarışmacısı da belli oldu.

  • 3
  • 9
MasterChef Türkiye'de bir ilk! Finale kalacak yarışmacı bulamadılar

Yarışmacılar dün akşam ilk turda orman meyveli tart yaparak yarıştı. Bir ilkin yaşandığı yarışmada jüri finale çıkacak güzellikte tabak bulamadı.

  • 4
  • 9
MasterChef Türkiye'de bir ilk! Finale kalacak yarışmacı bulamadılar

Şef Somer Sivrioğlu, "İlk defa bugün 6 tabağa ulaşamadık. Sadece 4 tabağı beğendik" dedi.

  • 5
  • 9
MasterChef Türkiye'de bir ilk! Finale kalacak yarışmacı bulamadılar

MasterChef'in jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmelerinin ardından ikinci aşamaya kalmayı başaran isimler ise Özgül, Berker, Sedat ve Seda oldu.