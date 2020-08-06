MasterChef Türkiye'de bir ilk! Finale kalacak yarışmacı bulamadılar

Beğeniyle takip edilen yemek programı MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde ilginç anlar yaşandı. Yarışmanın ana kadrosuna katılabilmek için kıyasıya mücadele eden 12 yarışmacı meyveli tart yaparak yarıştı. Şefler tadım yaptıktan sonra güzel tabak olmadığı için 6 yarışmacı yerine 4 yarışmacı seçerek final turu oynadı.