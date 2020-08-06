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Ebru Şallı gelen eleştiriler sonrası isyan etti: Ne zavallı bir yazı!

Ebru Şallı'nın 9 yaşındaki oğlu Pars, geçtiğimiz Nisan ayında lenf kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti. Acı kayıp sonrası uzun süre evinden çıkmayan Şallı, eşi Uğur Akkuş'la Bodrum'da moral tatiline çıktı. Tatilden fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Şallı gelen kötü yorumlar sonrası isyan etti. Ebru Şallı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuğumun yasını tutma şeklimin hesabını kimseye vermeyeceğim" dedi.

Giriş Tarihi: 06.08.2020 11:51 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 11:54
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Ebru Şallı gelen eleştiriler sonrası isyan etti: Ne zavallı bir yazı!

Nisan ayında lenfoma tedavisi gören 10 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı, oğlunun vefatının ardından dış dünyayla bağını koparmış ve kendisini eve kapatmıştı. Ebru Şallı, yavaş yavaş normal hayata dönmeye başladı.

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Ebru Şallı gelen eleştiriler sonrası isyan etti: Ne zavallı bir yazı!

Eşi Uğur Akkuş ile Bodrum'a tatile giden Şallı, sosyal medya hesabından da tatil fotoğraflarını paylaşmıştı. Şallı, dün paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

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Ebru Şallı gelen eleştiriler sonrası isyan etti: Ne zavallı bir yazı!

Ancak bir sosyal medya sayfasının yaptığı 'çirkin' eleştiri, Ebru Şallı'yı çileden çıkardı. Acılı anne, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla; o mesaja adeta ateş püskürdü.

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Ebru Şallı gelen eleştiriler sonrası isyan etti: Ne zavallı bir yazı!

Şallı, paylaşımında, "Ne zavallı ve nefret içinde bir yazı. İçinin nefretini kusmuş. Neyi hazmedemedi bu kadıncağız. Nefretle bir yere gelemezsin zaten. O nefret yüzüne böyle yansır işte. Benim arkamda ordu var. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti var. Sen neden bahsediyorsun? Çocuğumun yasını tutma şeklimin, hesabını kimseye vermeyeceğim. Sen kimsin?

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Ebru Şallı gelen eleştiriler sonrası isyan etti: Ne zavallı bir yazı!

Ayrıca benim melek çocuğumu ve beni konuşma, yazma hakkın da yok. Senin de evladın var. Yarın ne olacağı belli olmaz Allah'tan korkun olsun birazcık."