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Ebru Şallı gelen eleştiriler sonrası isyan etti: Ne zavallı bir yazı!
Ebru Şallı'nın 9 yaşındaki oğlu Pars, geçtiğimiz Nisan ayında lenf kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti. Acı kayıp sonrası uzun süre evinden çıkmayan Şallı, eşi Uğur Akkuş'la Bodrum'da moral tatiline çıktı. Tatilden fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Şallı gelen kötü yorumlar sonrası isyan etti. Ebru Şallı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuğumun yasını tutma şeklimin hesabını kimseye vermeyeceğim" dedi.
Giriş Tarihi: 06.08.2020 11:51 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 11:54
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