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25 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri "İşin kokusu çıkacak" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184. bölüm fragmanı! Tepe taklak oldu... "İşin kokusu çıkacak" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184. bölüm fragmanı! Tepe taklak oldu...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yeni bölümde yaşanacak gelişmeler dizinin hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Ceylan ve Bahar'ın kurtarılması için yapılan operasyon amacına ulaşmıştır. Ancak Alpaslan'ın tuzağa düşmesi Çakırbeyli ailesinde depreme yol açıyor. Hızır ve İlyas, artık daha sinirlidir ve düşmanlarını tek tek avlamanın yolunu açıyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184. bölüm fragmanı...
Giriş Tarihi: 25.02.2021 17:35 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021 17:40
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı bekleniyor. EDHO son bölümde; Hızır ecel terleri dökerek Bahar ve Ceylan'ı kurtarmak için plan kurarak başarıya ulaştı. Ancak Alpaslan'ın sırtından vurulması sonrasında tüm dengeler değişiyor. Hızır'ın masada takındığı uzlaşmacı tavrı artık tepe taklak olmuştur. Artık İlyas'da sakin tutumunun dışına çıkmıştır ve nefretini düşmanlarından çıkaracaktır. Yeni bölümün ardından hayranları yeni bölüm fragmanını beklemeye başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 184. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 183. SON BÖLÜM ÖZETİ
Kendi mekanlarında, dostlarının arasında saldırıya uğrayan Alpaslan, hastanede yaşam savaşı verir. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Hızır Çakırbeyli tüm ailesini ve dostlarını bir araya toplayarak iz bulmalarını ister.
Hızır Çakırbeyli'nin bu isteğine en hızlı yanıtı ise kimsesizlerin babası Doğan verir. Alpaslan'a yapılan ssaldırının arkasındaki isme ulaşan Kimsesiz Doğan, okları kontrgerilla İshak'a çevirir. "Benim ciğerime göz diktiler" diyen Kimsesiz Doğan, sokaklardaki tüm kimsesizleri İshak'ın izini bulmaya çağırır.
İlyas Çakırbeyli Doğan Baba'nın bulduğu adreslere tek tek baskınlar yapar. Tüm aile perişan halde Alpaslan'dan gelecek haberi beklerken, Ceylan Çakırbeyli'nin tek duası ise Alpaslan'ın yaşamasıdır.