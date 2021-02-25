"İşin kokusu çıkacak" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184. bölüm fragmanı! Tepe taklak oldu...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yeni bölümde yaşanacak gelişmeler dizinin hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Ceylan ve Bahar'ın kurtarılması için yapılan operasyon amacına ulaşmıştır. Ancak Alpaslan'ın tuzağa düşmesi Çakırbeyli ailesinde depreme yol açıyor. Hızır ve İlyas, artık daha sinirlidir ve düşmanlarını tek tek avlamanın yolunu açıyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184. bölüm fragmanı...