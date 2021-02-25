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Alişan’ın eşi Buse Varol’dan 3. bebek açıklaması! Geçtiğimiz günlerde anne olmuştu

2018 yılında dünya evine giren Alişan ve Buse Varol, geçtiğimiz günlerde ikinci bebekleri Eliz'i kucağına almıştı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullana ve çocuklarıyla sık sık paylaşım yapan Varol, bu kez takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Varol'dan üçüncü bebek açıklaması geldi.

Giriş Tarihi: 25.02.2021 15:29 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021 15:29
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Alişan’ın eşi Buse Varol’dan 3. bebek açıklaması! Geçtiğimiz günlerde anne olmuştu

2018 yılında dünya evine giren Alişan ve Buse Varol, 2019 yılında ilk çocukları Burak'ı kucağına almıştı. Her fırsatta geniş bir aile istediklerini dile getiren çift, geçtiğimiz günlerde ikinci bebeklerini kucağına aldı.

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Alişan’ın eşi Buse Varol’dan 3. bebek açıklaması! Geçtiğimiz günlerde anne olmuştu

Kızı Eliz'i dünyaya getiren Buse Varol, dün Instagram hesabından takipçileriyle soru cevap yaptı.

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Alişan’ın eşi Buse Varol’dan 3. bebek açıklaması! Geçtiğimiz günlerde anne olmuştu

Çocuklara ilgisiyle bilinen ünlü çiftten Buse Varol, üçüncü çocuğu düşündüklerini dile getirdi.

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Alişan’ın eşi Buse Varol’dan 3. bebek açıklaması! Geçtiğimiz günlerde anne olmuştu

Hamilelik sürecinden bahseden Varol, oğlu Burak'ta 32 kızı Eliz de ise 11 kilo aldığını söyledi.

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Alişan’ın eşi Buse Varol’dan 3. bebek açıklaması! Geçtiğimiz günlerde anne olmuştu

Oğlu ve kızının şu anda aralarının iyi olduğunu belirten güzel oyuncu ilerleyen zamanlar da neler olur bilmem ifadelerini kullandı.