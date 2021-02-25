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25 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Alişan’ın eşi Buse Varol’dan 3. bebek açıklaması! Geçtiğimiz günlerde anne olmuştu Alişan’ın eşi Buse Varol’dan 3. bebek açıklaması! Geçtiğimiz günlerde anne olmuştu
2018 yılında dünya evine giren Alişan ve Buse Varol, geçtiğimiz günlerde ikinci bebekleri Eliz'i kucağına almıştı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullana ve çocuklarıyla sık sık paylaşım yapan Varol, bu kez takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Varol'dan üçüncü bebek açıklaması geldi.
Giriş Tarihi: 25.02.2021 15:29 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021 15:29
2018 yılında dünya evine giren Alişan ve Buse Varol, 2019 yılında ilk çocukları Burak'ı kucağına almıştı. Her fırsatta geniş bir aile istediklerini dile getiren çift, geçtiğimiz günlerde ikinci bebeklerini kucağına aldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kızı Eliz'i dünyaya getiren Buse Varol, dün Instagram hesabından takipçileriyle soru cevap yaptı.
Çocuklara ilgisiyle bilinen ünlü çiftten Buse Varol, üçüncü çocuğu düşündüklerini dile getirdi.
Hamilelik sürecinden bahseden Varol, oğlu Burak'ta 32 kızı Eliz de ise 11 kilo aldığını söyledi.
Oğlu ve kızının şu anda aralarının iyi olduğunu belirten güzel oyuncu ilerleyen zamanlar da neler olur bilmem ifadelerini kullandı.