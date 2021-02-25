Alişan’ın eşi Buse Varol’dan 3. bebek açıklaması! Geçtiğimiz günlerde anne olmuştu

2018 yılında dünya evine giren Alişan ve Buse Varol, geçtiğimiz günlerde ikinci bebekleri Eliz'i kucağına almıştı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullana ve çocuklarıyla sık sık paylaşım yapan Varol, bu kez takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Varol'dan üçüncü bebek açıklaması geldi.