Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
25 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Alev Alev'in Rüya'sı herkesi şaşırttı! Bakın Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali nasılmış Alev Alev'in Rüya'sı herkesi şaşırttı! Bakın Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali nasılmış
Alev Alev dizisinde Rüya karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz, hayranları tarafından merak edilmeye devam ediyor. Oyunculuğu ile adından sıkça söz ettiren Dilan Çiçek Deniz, güzelliğiyle de gündemden düşmüyor. Güzel oyuncunun estetiksiz fotoğrafları ise sosyal medyayı salladı. İşte Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali...
Giriş Tarihi: 25.02.2021 17:37 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021 17:37
Alev Alev'in Rüya'sı Dilan Çiçek Deniz estetiksiz haliyle hayranlarını şaşkına çevirdi. İşte Dilan Çiçek Deniz ve birçok ünlü ismin estetiksiz fotoğrafları.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Aslıhan Güner
Aslıhan Güner
Aslıhan Güner
Aslıhan Güner