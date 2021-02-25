Alev Alev'in Rüya'sı herkesi şaşırttı! Bakın Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali nasılmış

Alev Alev dizisinde Rüya karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz, hayranları tarafından merak edilmeye devam ediyor. Oyunculuğu ile adından sıkça söz ettiren Dilan Çiçek Deniz, güzelliğiyle de gündemden düşmüyor. Güzel oyuncunun estetiksiz fotoğrafları ise sosyal medyayı salladı. İşte Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali...