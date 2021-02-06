Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan'a hapis cezası verildi! Kayıplara karıştı

Aralarında Demet Akalın'ın da bulunduğu birçok ünlü ismi dolandırdığı iddia edilen Sedat Doğan Brezilya'ya gitti. Doğan, yıllar sonra Sao Paulo'da yemek yediği restoranda kredi kartı hırsızlığı yaparken yakalandığı haberleriyle gündeme geldi. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Sedat Doğan, birkaç gün sonra da laptop çalmak suçuyla tutuklandı.

