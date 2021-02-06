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06 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan'a hapis cezası verildi! Kayıplara karıştı Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan'a hapis cezası verildi! Kayıplara karıştı
Işın Karaca'nın olaylı bir şekilde boşandığı eski eşi Sedat Doğan hakkında hapis kararı verildi. 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası çıkan Doğan, sosyal medya hesaplarını ve evini kapatıp kayıplara karıştı.
Giriş Tarihi: 06.02.2021 12:21
Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan'a, Ali İhsan Haykır'ın kamera ve bilgisayarını çalma suçundan hakkında açılan dava geçtiğimiz gün sonuçlandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR KAYIPLARA KARIŞTI
9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan Doğan'ın, tüm sosyal medya hesaplarını ve evini kapatıp, kayıplara karıştığı söyleniyor.
Polis her yerde Sedat Doğan'ı aramaya başladı. Işın Karaca'da kızının velayetini alıp, kendisini tehdit eden eski eşine uzaklaştırma kararı almıştı.
2013 YILINDA BOŞANDILAR
Işın Karaca, 2011 yılında Sedat Doğan ile nikah masasına oturmuş, aynı yıl kızları Mia dünyaya gelmişti. İkili, evliliklerini yürütemedi ve 2013 yılında resmi olarak boşandı.
Aralarında Demet Akalın'ın da bulunduğu birçok ünlü ismi dolandırdığı iddia edilen Sedat Doğan Brezilya'ya gitti. Doğan, yıllar sonra Sao Paulo'da yemek yediği restoranda kredi kartı hırsızlığı yaparken yakalandığı haberleriyle gündeme geldi. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Sedat Doğan, birkaç gün sonra da laptop çalmak suçuyla tutuklandı.