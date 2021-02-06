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Eser Yenenler ve Berfu Yenenler’in ikinci bebeğinin ismi belli oldu

2019 yılında nikah masasına oturan Eser Yenenler ve Berfu Yenenler ikinci bebeklerini kucağına almak için gün saymaya başladı. Geçtiğimiz günlerde İbrahim Büyükak ile görüntülenen Eser Yenenler, ikinci çocuğunun ismini açıkladı.

Giriş Tarihi: 06.02.2021 12:43 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 12:43
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Eser Yenenler ve Berfu Yenenler’in ikinci bebeğinin ismi belli oldu

2019 yılında Berfu Yenenler ile nikah masasına oturan ve mutlu bir evliliği olan Eser Yenenler yakın dostu İbrahim Büyükak ile Bebek'te objektiflere takıldı.

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Eser Yenenler ve Berfu Yenenler’in ikinci bebeğinin ismi belli oldu

İkinci kez baba olmak için geri sayıma başlayan 36 yaşındaki Eser Yenenler, eşi Berfu Yenenler'in aşermediğini ifade etti.

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Eser Yenenler ve Berfu Yenenler’in ikinci bebeğinin ismi belli oldu

Hamilelik sürecinin iyi geçtiğini belirten Yenenler, 'Heyecanlıyız, az kaldı. İkinci kez baba olacağım. Aşerme durumları olmuyor. İlkinde yeterince ikimiz de aşerdik'

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Eser Yenenler ve Berfu Yenenler’in ikinci bebeğinin ismi belli oldu

Eser Yenenler ikinci çocuğunun adının Mete olacağını açıkladı.

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Eser Yenenler ve Berfu Yenenler’in ikinci bebeğinin ismi belli oldu

Ünlü çiftin Kuzey adında oğulları var.