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06 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Eser Yenenler ve Berfu Yenenler’in ikinci bebeğinin ismi belli oldu Eser Yenenler ve Berfu Yenenler’in ikinci bebeğinin ismi belli oldu
2019 yılında nikah masasına oturan Eser Yenenler ve Berfu Yenenler ikinci bebeklerini kucağına almak için gün saymaya başladı. Geçtiğimiz günlerde İbrahim Büyükak ile görüntülenen Eser Yenenler, ikinci çocuğunun ismini açıkladı.
Giriş Tarihi: 06.02.2021 12:43 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 12:43
2019 yılında Berfu Yenenler ile nikah masasına oturan ve mutlu bir evliliği olan Eser Yenenler yakın dostu İbrahim Büyükak ile Bebek'te objektiflere takıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İkinci kez baba olmak için geri sayıma başlayan 36 yaşındaki Eser Yenenler, eşi Berfu Yenenler'in aşermediğini ifade etti.
Hamilelik sürecinin iyi geçtiğini belirten Yenenler, 'Heyecanlıyız, az kaldı. İkinci kez baba olacağım. Aşerme durumları olmuyor. İlkinde yeterince ikimiz de aşerdik'
Eser Yenenler ikinci çocuğunun adının Mete olacağını açıkladı.
Ünlü çiftin Kuzey adında oğulları var.