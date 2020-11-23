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Yeşilçam efsanesinde inanılmaz hata! Kemal Sunal'ın oynadığı Gerzek Şaban filmindeki hata 'yok artık' dedirtti

Yeşilçam efsanesi filmler yıllar geçse de TV kanallarında yayınlanmaya devam ediyor ve milyonları hâlâ kahkaha tufanına boğuyor. Kemal Sunal'ın efsane filmleri arasında yer alan Gerzek Şaban'da yer alan tarihi hata sosyal medyayı salladı. Görenleri hayrete düşüren hata yıllar sonra ortaya çıktı. İşte görünce gözlerinize inanamayacağınız Yeşilçam filmlerindeki inanılmaz çekim hataları...

Giriş Tarihi: 23.11.2020 05:44 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 05:46
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Yeşilçam efsanesinde inanılmaz hata! Kemal Sunal'ın oynadığı Gerzek Şaban filmindeki hata 'yok artık' dedirtti

Yeşilçam filmleri günümüzde de televizyon kanallarında yayınlanıyor ve seyirciler tarafından ilgiyle izleniyor. Gerzek Şaban filmindeki hata ise sosyal medyayı salladı. Görenleri hayrete düşüren hata yıllar sonra ortaya çıktı. İşte görünce çok şaşıracağınız Yeşilçam filmlerindeki inanılmaz çekim hataları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeşilçam efsanesinde inanılmaz hata! Kemal Sunal'ın oynadığı Gerzek Şaban filmindeki hata 'yok artık' dedirtti

"Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri"nde arkada bir otomobil görünüyor.

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Yeşilçam efsanesinde inanılmaz hata! Kemal Sunal'ın oynadığı Gerzek Şaban filmindeki hata 'yok artık' dedirtti

"Şerefimle Yaşarım" filminde Ayhan Işık bir arabayı patlatırken oyuncak araba kullanıldığı belli oluyor.

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Yeşilçam efsanesinde inanılmaz hata! Kemal Sunal'ın oynadığı Gerzek Şaban filmindeki hata 'yok artık' dedirtti

"Bir Teselli Ver" filminde Orhan Gencebay arka koltukta araba kullanıyor.

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Yeşilçam efsanesinde inanılmaz hata! Kemal Sunal'ın oynadığı Gerzek Şaban filmindeki hata 'yok artık' dedirtti

"Bebek Gibi Maşallah" filminde Nihat Ziyalan bir ara yönetmene bakıyor.