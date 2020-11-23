HaberlerGaleriYeşilçam efsanesinde inanılmaz hata! Kemal Sunal'ın oynadığı Gerzek Şaban filmindeki hata 'yok artık' dedirtti
Yeşilçam efsanesinde inanılmaz hata! Kemal Sunal'ın oynadığı Gerzek Şaban filmindeki hata 'yok artık' dedirtti
Yeşilçam efsanesi filmler yıllar geçse de TV kanallarında yayınlanmaya devam ediyor ve milyonları hâlâ kahkaha tufanına boğuyor. Kemal Sunal'ın efsane filmleri arasında yer alan Gerzek Şaban'da yer alan tarihi hata sosyal medyayı salladı. Görenleri hayrete düşüren hata yıllar sonra ortaya çıktı. İşte görünce gözlerinize inanamayacağınız Yeşilçam filmlerindeki inanılmaz çekim hataları...
Giriş Tarihi: 23.11.2020 05:44Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 05:46