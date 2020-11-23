Yeşilçam filmleri günümüzde de televizyon kanallarında yayınlanıyor ve seyirciler tarafından ilgiyle izleniyor. Gerzek Şaban filmindeki hata ise sosyal medyayı salladı. Görenleri hayrete düşüren hata yıllar sonra ortaya çıktı. İşte görünce çok şaşıracağınız Yeşilçam filmlerindeki inanılmaz çekim hataları...