Işın Karaca’dan Merve Boluğur’a zehir zemberek sözler!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olan Merve Boluğur, şimdi de şarkıcı olmaya karar verdi. Boluğur şarkıcı olmasını Işın Karaca "Bir sen eksiktin güzel kız!" yorumu ile eleştirdi. Boluğur'un Karaca hakkında "Onun derdi benim zayıf olmam" dediği iddia edildi. Boluğu iddiaları yalanlasa da Karaca'dan zehir zemberek bir açıklama geldi.