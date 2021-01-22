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22 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Işın Karaca’dan Merve Boluğur’a zehir zemberek sözler! Işın Karaca’dan Merve Boluğur’a zehir zemberek sözler!
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olan Merve Boluğur, şimdi de şarkıcı olmaya karar verdi. Boluğur şarkıcı olmasını Işın Karaca "Bir sen eksiktin güzel kız!" yorumu ile eleştirdi. Boluğur'un Karaca hakkında "Onun derdi benim zayıf olmam" dediği iddia edildi. Boluğu iddiaları yalanlasa da Karaca'dan zehir zemberek bir açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 22.01.2021 12:00
Şu sıralar YouTube kanalına çektiği videolarla adından söz ettiren Merve Boluğur'un şarkıcılığa soyunmasına Işın Karaca'dan "Bir sen eksiktin güzel kız!" yorumu gelmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dönemde açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan Merve Boluğur, YouTube kanalı açmasının ardından, şarkıcılığa adım atacağını duyurmuştu. Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sürprizimi açıklıyorum; yeni şarkım yolda" açıklamasını yapmıştı.
Oyuncu Merve Boluğur'a en sert eleştiri Işın Karaca'dan gelmişti. Ünlü şarkıcı, "Çünkü müzik piyasasında bir sen eksiktin güzel kız!" ifadelerini kullanmıştı.
Merve Boluğur, kendisine laf atan Işın Karaca'nın, zayıf kadınlara karşı tepkili olduğunu arkadaşlarıyla paylaştı.
"ZAYIF KADINLARA HER ZAMAN DÜŞMANDIR"
''Kendi kilolarını aldırmak için kapı kapı dolaştı. Zayıf kadınlara her zaman düşmandır, derdi benim zayıf olmam'' şeklinde sözler sarf ettiği iddia edildi.