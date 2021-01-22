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Işın Karaca’dan Merve Boluğur’a zehir zemberek sözler!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olan Merve Boluğur, şimdi de şarkıcı olmaya karar verdi. Boluğur şarkıcı olmasını Işın Karaca "Bir sen eksiktin güzel kız!" yorumu ile eleştirdi. Boluğur'un Karaca hakkında "Onun derdi benim zayıf olmam" dediği iddia edildi. Boluğu iddiaları yalanlasa da Karaca'dan zehir zemberek bir açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 22.01.2021 12:00
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Işın Karaca’dan Merve Boluğur’a zehir zemberek sözler!

Şu sıralar YouTube kanalına çektiği videolarla adından söz ettiren Merve Boluğur'un şarkıcılığa soyunmasına Işın Karaca'dan "Bir sen eksiktin güzel kız!" yorumu gelmişti.

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Işın Karaca’dan Merve Boluğur’a zehir zemberek sözler!

Son dönemde açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan Merve Boluğur, YouTube kanalı açmasının ardından, şarkıcılığa adım atacağını duyurmuştu. Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sürprizimi açıklıyorum; yeni şarkım yolda" açıklamasını yapmıştı.

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Işın Karaca’dan Merve Boluğur’a zehir zemberek sözler!

Oyuncu Merve Boluğur'a en sert eleştiri Işın Karaca'dan gelmişti. Ünlü şarkıcı, "Çünkü müzik piyasasında bir sen eksiktin güzel kız!" ifadelerini kullanmıştı.

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Işın Karaca’dan Merve Boluğur’a zehir zemberek sözler!

Merve Boluğur, kendisine laf atan Işın Karaca'nın, zayıf kadınlara karşı tepkili olduğunu arkadaşlarıyla paylaştı.

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Işın Karaca’dan Merve Boluğur’a zehir zemberek sözler!

"ZAYIF KADINLARA HER ZAMAN DÜŞMANDIR"

''Kendi kilolarını aldırmak için kapı kapı dolaştı. Zayıf kadınlara her zaman düşmandır, derdi benim zayıf olmam'' şeklinde sözler sarf ettiği iddia edildi.