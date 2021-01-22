Akıncı’da Lukas Cevdet’in can evinden vurdu! Nergis’i kim kurtaracak?

Atv'nin sevilen dizisi Akıncı'nın yeni bölümünde, Lukas kendisini öldürmekle görevlendirilen Cevdet Emiroğlu'nu can evinden vurdu. Cevdet'i durdurmak için harekete geçen Lukas, Nergis'i kaçırdı. Ancak bu kez Akıncı, Nergis'in yardımına koşamayacak kadar uzaktadır. Nergis'i kurtarmak için sürpriz bir isim ortaya çıkar. İşte Akıncı 4. yeni bölümde yaşanacaklar...