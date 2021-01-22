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22 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Akıncı’da Lukas Cevdet’in can evinden vurdu! Nergis’i kim kurtaracak? Akıncı’da Lukas Cevdet’in can evinden vurdu! Nergis’i kim kurtaracak?
Atv'nin sevilen dizisi Akıncı'nın yeni bölümünde, Lukas kendisini öldürmekle görevlendirilen Cevdet Emiroğlu'nu can evinden vurdu. Cevdet'i durdurmak için harekete geçen Lukas, Nergis'i kaçırdı. Ancak bu kez Akıncı, Nergis'in yardımına koşamayacak kadar uzaktadır. Nergis'i kurtarmak için sürpriz bir isim ortaya çıkar. İşte Akıncı 4. yeni bölümde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 22.01.2021 15:02 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021 15:02
Cevdet, polis sorgusundan kurtulmanın yollarını ararken Nergis de babasının 'gerçekte' kim olduğunu öğrenmek için Kemal'den yardım ister.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Lukas görevden alındığını öğrendiğinde ülkeden ayrılmadan önce Akıncı'ya karşı savaş açmak için güç toplar.
Lukas'ı takipte olan Akıncı için bu savaş beklediği fırsattır ama Lukas beklenmedik bir hamle yapar.
Gizli Yapı, yetki alanının dışına çıkan Lukas için ölüm emri verir ve bu görev Cevdet Emiroğlu'na verilir.
Bunu öğrenen Lukas, Cevdet'i Nergis üzerinden vurmayı planlar. Üstelik bu kez Akıncı, Nergis'in yardımına koşamayacak kadar uzaktadır.