Işın Karaca Gazze'de soykırım yapan İsrail’e lanet okudu: Katliam yapanlar cehennemde sürünsün!

- Yakın zamanda evlendiniz. Siz flört etmiyorsunuz da evleniyorsunuz gibi bir algı var...

İlişkilerim evlilikle sonuçlandı. Kimse boşanmak için evlenmiyor. Ben hep mutlu bir yuvam olsun diye çok uğraştım. Şimdi Can'la (Yapıcıoğlu) bunu yakaladım şükür. Aile benim için çok kıymetli. Müzik sektöründeyim ama ben gelenekçi bir kadınım, kız çocuğum var. Belli değer yargılarını ve normlarını taşıyorum. Evlilik kurumuna da bu yüzden çok önem veriyorum. Can'la evli olduğum için çok şanslıyım. Can bana birçok şeyi yeniden yaşattı. Bugüne kadar Işın Karaca markasını taşımak zorunda kaldım ve yordu beni bu. Şimdi bana Can destek oluyor. Markamın kıymetini onunla anladım. Beni taşıyabilen bir adam. Can'la aynı dili konuşuyoruz, ikimiz de müzikle uğraşıyoruz. Hayatımın bu noktasında, kendime çok güveniyorum ve güce değil, paylaşıma ihtiyacım var. Can'la paylaşım yapıyoruz. Can'la biz öncesinde arkadaştık, sonra sevgili olduk.