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Haberler Galeri Işın Karaca Gazze'de soykırım yapan İsrail’e lanet okudu: Katliam yapanlar cehennemde sürünsün!

Işın Karaca Gazze'de soykırım yapan İsrail’e lanet okudu: Katliam yapanlar cehennemde sürünsün!

Saçkıran hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Işın Karaca, çok özel açıklamalarda bulundu. Yeni albümünden yeni evliliğine, sanat dünyasındaki samimiyetsizlikten cinsiyetsizlik akımına kadar pek çok konuda açıklamalarda bulunan Karaca, Gazze'de katliam yapan İsral'e lanet etti. "Masumların öldüğü hiçbir savaş haklı değildir. Toplu katliam yapılıyor" diyen şarkıcı, "Katliam yapanlar cehennemde sürünsün!" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.11.2023 10:03
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Işın Karaca’dan İsrail’in Gazze’deki katliamlarına tepki: Katliam yapanlar cehennemde sürünsün!

Ünlü sanatçı Işın Karaca, Sabah yazarı Tuba Kalçık'a açıklamalarda bulundu. Yeni albümünden saçkıran hastalığına, Demet Akalın'ın son şarkısından sanat dünyasındaki samimiyetsizliğe, cinsiyetsizlik akımından İsrail-Filistin savaşına kadar pek çok konuda açıklamalar yapan şarkıcı, , "Katliam yapanlar cehennemde sürünsün!" ifadelerini kullandı. İşte o röportaj…

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Işın Karaca’dan İsrail’in Gazze’deki katliamlarına tepki: Katliam yapanlar cehennemde sürünsün!

- Yeni projenizden biraz bahseder misiniz?

Herkesin aynı işler yaptığı, şarkıların mundar olduğu bir süreçten geçiyoruz. Çok özenli bir sektörken çok özensiz hale geldik. Tam da böyle bir dönemde müzikte başa dönmeye karar verdim ve 3 yıl üzerine çalıştığım senfoni albümü yaptım. Çok da kolay yapılmadı, çok insan ve emek gerektirdi. Ama çok kaliteli ve müzik hayatımın 23. yılına yakışır bir çalışma oldu. Yapacaksam bir şeyin en iyisini yapmalıyım derim. Müzikte de yaptığım bu kaliteli işin birileri tarafından değerinin anlaşılacağına inanıyorum. Ticari kaygım olmadı, müzikte de olmaması gereken bir şey. Zaten bu kaygıyı taşıyınca seri üretime geçildiğini, seslerin ve şarkıların birbirine benzediğini görürsün, şimdi olduğu gibi... Titiz davranılması gerekiyor, farklılık ortaya koyulmalı.

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Işın Karaca’dan İsrail’in Gazze’deki katliamlarına tepki: Katliam yapanlar cehennemde sürünsün!

- Yakın zamanda evlendiniz. Siz flört etmiyorsunuz da evleniyorsunuz gibi bir algı var...

İlişkilerim evlilikle sonuçlandı. Kimse boşanmak için evlenmiyor. Ben hep mutlu bir yuvam olsun diye çok uğraştım. Şimdi Can'la (Yapıcıoğlu) bunu yakaladım şükür. Aile benim için çok kıymetli. Müzik sektöründeyim ama ben gelenekçi bir kadınım, kız çocuğum var. Belli değer yargılarını ve normlarını taşıyorum. Evlilik kurumuna da bu yüzden çok önem veriyorum. Can'la evli olduğum için çok şanslıyım. Can bana birçok şeyi yeniden yaşattı. Bugüne kadar Işın Karaca markasını taşımak zorunda kaldım ve yordu beni bu. Şimdi bana Can destek oluyor. Markamın kıymetini onunla anladım. Beni taşıyabilen bir adam. Can'la aynı dili konuşuyoruz, ikimiz de müzikle uğraşıyoruz. Hayatımın bu noktasında, kendime çok güveniyorum ve güce değil, paylaşıma ihtiyacım var. Can'la paylaşım yapıyoruz. Can'la biz öncesinde arkadaştık, sonra sevgili olduk.

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Işın Karaca’dan İsrail’in Gazze’deki katliamlarına tepki: Katliam yapanlar cehennemde sürünsün!

- Evlilik kurumuna olan inanç sizce azaldı mı?

Evet, dünyaya baktığınızda da bunu görüyorsunuz. Cinsiyetsizlik akımı gibi çocuklar için tehlike taşıyan durumlar oluştu. Ben bir anneyim. Evladımı korumak için elimden geleni yapıyorum. Urla'ya taşındım, çocuğum çocuk gibi büyüsün diye. Kontrolcü bir tarafım da var. Teknoloji çok hızlı ilerliyor, sosyal medyadan her şeyi görüyor. Ne izlediklerine dikkat etmek zorundayız.

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Işın Karaca’dan İsrail’in Gazze’deki katliamlarına tepki: Katliam yapanlar cehennemde sürünsün!

- Cinsiyetsizlik akımının yanı sıra küçük yaşta cinsiyet değiştirenler de var. Neler söylemek istersiniz?

Allah korusun. Ne yazık ki dünyada cinsiyetsizlik akımı ciddi bir tehlike arz ediyor. Neden kız erkek, erkek kız gibi giyiniyor? Anlamak mümkün değil. Amerika'da çekilen videoları izleyince dehşete düşüyorum. Etrafımızda hiç yok şükürler olsun. Bizim ülkeye sıçramasın da... Küçük yaşta cinsiyet değiştirip, sonra pişman olanları da okuyoruz medyadan. Çocukların elinden telefonu almak gerekiyor. O bağı kesince, hayat nasıl normalleşecek, göreceksiniz. Ben öyle yapıyorum. Çocuklarımızı korumak zorundayız. Ebeveynler çocukların ne izlediğini takip etmek zorunda.