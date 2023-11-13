13 Kasım 2023, Pazartesi
Işın Karaca Gazze'de soykırım yapan İsrail’e lanet okudu: Katliam yapanlar cehennemde sürünsün!
Saçkıran hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Işın Karaca, çok özel açıklamalarda bulundu. Yeni albümünden yeni evliliğine, sanat dünyasındaki samimiyetsizlikten cinsiyetsizlik akımına kadar pek çok konuda açıklamalarda bulunan Karaca, Gazze'de katliam yapan İsral'e lanet etti. "Masumların öldüğü hiçbir savaş haklı değildir. Toplu katliam yapılıyor" diyen şarkıcı, "Katliam yapanlar cehennemde sürünsün!" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 13.11.2023 10:03
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