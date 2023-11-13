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Ben Bu Cihana Sığmazam’de Cezayir'in kurtuluş planı! "İçeride ölür ama asla teslim olmaz!"

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 45. bölümü ekrana damgasını vuracak! Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ali Seçkiner Alıcı, Ragıp Savaş, Burak Çelik ve İsmail Demirci'nin başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümünde cezaevinde olan Cezayir kurtuluş yolu arayacak. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'da yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 13.11.2023 11:18 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 11:18
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Ben Bu Cihana Sığmazam’de Cezayir’in kurtuluş planı! İçeride ölür ama asla teslim olmaz!

45.Bölüm:

Cezayir cezaevine atılmıştır ancak bu Amerikalıları tatmin etmemektedir. Cezayir'in kendilerine teslim edilmesini istemektedirler. Onu alıp Amerika'ya götüreceklerdir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ben Bu Cihana Sığmazam’de Cezayir’in kurtuluş planı! İçeride ölür ama asla teslim olmaz!

Müfit ve Atakan ise onu vermekte gönülsüzdürler.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’de Cezayir’in kurtuluş planı! İçeride ölür ama asla teslim olmaz!

Cezayir'i asla teslim etmeyeceklerini düşünen Erman, iki aşamalı bir plan yapar.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’de Cezayir’in kurtuluş planı! İçeride ölür ama asla teslim olmaz!

Planın birinci aşaması Cezayir'i içerde öldürtmektir.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’de Cezayir’in kurtuluş planı! İçeride ölür ama asla teslim olmaz!

Leyla şirkete gelerek kocasını kurtarmak için harekete geçer. Ancak öncelikli bir durum vardır; Cezayir'i cezaevinde korumak!