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Yeşilçam'ın Arap Celal'i bakın kim çıktı! Celal Yonat....
Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Celal Yonat, herkes tarafından Arap Celal olarak bilinmektedir. Yeşilçam'ın birçok kült filminde rol alan Arap Celal lakaplı Celal Yonat'ın kim olduğunu birçok kişi bilmiyor. Peki kimdir Celal Yonat. Sosyal medyada paylaşım yapanların çoğu ve Yeşilçam izleyicisinin büyük bir kısmının Celal Yonat'ı Arap zannettiği ortaya çıktı. Peki Arap Celal aslen nereli?
Giriş Tarihi: 12.12.2019 16:54 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 17:01
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