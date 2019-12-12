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Yeşilçam'ın Arap Celal'i bakın kim çıktı! Celal Yonat....

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Celal Yonat, herkes tarafından Arap Celal olarak bilinmektedir. Yeşilçam'ın birçok kült filminde rol alan Arap Celal lakaplı Celal Yonat'ın kim olduğunu birçok kişi bilmiyor. Peki kimdir Celal Yonat. Sosyal medyada paylaşım yapanların çoğu ve Yeşilçam izleyicisinin büyük bir kısmının Celal Yonat'ı Arap zannettiği ortaya çıktı. Peki Arap Celal aslen nereli?

Giriş Tarihi: 12.12.2019 16:54 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 17:01
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Yeşilçam'ın Arap Celal'i bakın kim çıktı! Celal Yonat....

Yeşilçam filmlerindeki Arap Celal rolüyle tanınan Celal Yonat yıllar sonra internet kullanıcıları tarafından yeniden hatırlandı. Birçok Yeşilçam filminde rol alan Celal Yonat, Arap Celal rolüyle nam saldı. Peki kimdir Celal Yonat. Sosyal medyada paylaşım yapanların çoğu ve Yeşilçam izleyicisinin büyük bir kısmının Celal Yonat'ı Arap zannettiği ortaya çıktı.

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Yeşilçam'ın Arap Celal'i bakın kim çıktı! Celal Yonat....

Peki Arap Celal aslen nereli? İşte ünlülerin memleketleri...

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Yeşilçam'ın Arap Celal'i bakın kim çıktı! Celal Yonat....

Celal Yonat - Çorum

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Yeşilçam'ın Arap Celal'i bakın kim çıktı! Celal Yonat....

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Yeşilçam'ın Arap Celal'i bakın kim çıktı! Celal Yonat....

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