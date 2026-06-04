İrem Helvacıoğlu’ndan sürpriz kare! Minik kızıyla ilk kez etkinlikte

Ekranların sevilen ismi İrem Helvacıoğlu, zorlu boşanma sürecini geride bırakarak hayatının merkezine kızı Sora'yı koydu. Ünlü oyuncu, kızıyla birlikte ilk kez bir etkinliğe katılarak, yaptığı paylaşımla hayranlarını mest etti.

Magazin dünyasında son dönemde attığı kararlı adımlarla dikkat çeken İrem Helvacıoğlu, fırtınalı bir süreci geride bırakarak adeta küllerinden doğuyor.

İşletmeci Ural Kaspar ile yollarını resmi olarak ayıran güzel oyuncu, boşanma sürecindeki dik duruşu ve kızı Sora'nın kendi soyadını taşıması için verdiği mücadeleyle büyük takdir toplamıştı.

"ARTIK TÜM ENERJİM KIZIMDA" Boşanma sonrası nafaka ve tazminat taleplerinden vazgeçerek yeni bir sayfa açan Helvacıoğlu, tüm vaktini ve enerjisini kızı Sora'ya ayırıyor. Sosyal medya hesabından kızıyla geçirdiği eğlenceli anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen ünlü oyuncu, annelik halleriyle hayranlarının kalbini ısıtıyor. SOYADI KARARI SONRASI SÜRPRİZ ADIM

MİNİK SORA İLK KEZ ETKİNLİKTE İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu, etkinliğe kızı Sora ile katıldı. Anne-kızın etkinlikteki samimi kareleri sosyal medyada büyük ilgi topladı.

SOSYAL MEDYANIN GÖZBEBEĞİ OLDULAR Helvacıoğlu, daha önce de kızının salıncakta keyif yaptığı anları "Çiçek tarlam" notuyla paylaşarak takipçilerini gülümsetmişti.