Biricik Suden yanından ayrılmadı! Mazhar Alanson'un son hali duygulandırdı

Türk müziğinin efsane grubu MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson, uzun bir aranın ardından eşi Biricik Suden ile katıldığı bir davette görüntülendi. 76 yaşındaki usta sanatçının zayıflamış ve bitkin hali, sevenlerini endişelendirdi.

Uzun süredir ekranlardan ve sahne ışıklarından uzak kalan MFÖ grubunun usta solisti Mazhar Alanson, sessizliğini bir etkinlikte bozdu. Eşi Biricik Suden ile birlikte davete katılan usta müzisyen, objektiflere yansıyan son haliyle hayranlarını endişelendirdi.

YÜRÜMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ Etkinlik alanında eşi Biricik Suden'in desteğiyle ilerleyen Alanson'un, oldukça zayıfladığı ve yürürken zorlandığı gözlemlendi. Biricik Suden'in her zamanki enerjik duruşunun aksine, Alanson'un oldukça durgun ve yorgun görünmesi dikkatlerden kaçmadı. Elini eşinin elinden ayırmayan sanatçının bu görüntüsü, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.

BÜYÜK KAYIPLARIN ARDINDAN GELEN HÜZÜN "Ele Güne Karşı", "Sarı Laleler" ve "Güllerin İçinden" gibi unutulmaz eserlerle Türk müzik tarihine damga vuran Alanson, son yıllarda özel hayatında çok ağır sınavlar verdi.

HEM KIZINI HEM DOSTUNU KAYBETTİ Grubun ayrılmaz parçası ve can dostu Özkan Uğur'u kaybetmenin acısını yaşayan sanatçı, hemen ardından kızı Eda Alanson'un vefatıyla sarsılmıştı. Sevenleri, usta sanatçının bu bitkin görüntüsünü, üst üste yaşadığı bu büyük kayıpların yarattığı derin üzüntüye bağladı.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK MESAJLARI Görüntülerin yayılmasının ardından binlerce seveni, Mazhar Alanson'a sosyal medya üzerinden moral veren mesajlar gönderdi. İşte o mesajlardan bazıları: "Büyük acılar yaşadı, yorgun görünmesi çok normal. Allah ona sağlık versin"

"Eşinin elini hiç bırakmaması, ona böyle destek olması çok güzel"

