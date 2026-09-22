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İrem Helvacıoğlu’ndan dikkat çeken anne-kız karesi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Oyuncu İrem Helvacıoğlu, kızı Sora ile kendi çocukluk fotoğrafını yan yana paylaştı. "Anasının kızı" notunu düştüğü karelerde, anne-kız arasındaki belirgin benzerlik takipçilerin gözünden kaçmadı.

İrem Helvacıoğlu’ndan dikkat çeken anne-kız karesi 1

2024 yılında işletmeci Ural Kaspar ile evlenen oyuncu İrem Helvacıoğlu, 2025 yılının ekim ayında kızı Sora'yı kucağına almıştı. Çift, geçtiğimiz günlerde anlaşmalı olarak boşanmıştı. Tek celsede boşanan çiftin 6 aylık kızları Sora'nın velayeti anneye verildi. Helvacıoğlu, kızına kendi soyadını verebilmek için boşandığı eşiyle anlaşmaya vardı.

İrem Helvacıoğlu’ndan dikkat çeken anne-kız karesi 2

BOŞANMA ANLAŞMASININ DETAYLARI

Kaspar'ın herhangi bir nafaka veya tazminat ödememek karşılığında kızının "Helvacıoğlu" soyadını taşımasını kabul ettiği öğrenildi. Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından kızıyla birlikte yer aldığı eğlenceli ve doğal kareleri takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

İrem Helvacıoğlu’ndan dikkat çeken anne-kız karesi 3

Anneliğin tadını çıkaran Helvacıoğlu, bebeğiyle geçirdiği keyifli anları da sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor. Helvacıoğlu, son olarak kendi çocukluk fotoğrafı ile kızı Sora'nın fotoğrafını yan yana paylaşarak dikkat çekti.

İrem Helvacıoğlu’ndan dikkat çeken anne-kız karesi 4

ANNE-KIZ ARASINDAKİ BENZERLİK DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü oyuncu, gönderisine "Anasının kızı" notunu düştü. Paylaşımda anne ve kızın kıvırcık saçlarının benzerliği dikkat çekerken, fotoğraflar arasındaki genetik benzerlik de takipçilerinin ilgisini çekti.

İrem Helvacıoğlu’ndan dikkat çeken anne-kız karesi 5

Helvacıoğlu'nun paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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