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A.B.İ.’nin Leyla’sı Bergüzar Korel’in ailesinden yıllar sonra ortaya çıkan detay

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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A.B.İ.'nin Leyla'sı Bergüzar Korel'in ailesi şaşırttı. Ünlü oyuncunun anne ve babasının Yeşilçam'ın usta isimleri olduğu ortaya çıkarken, yıllar önce eşi Halit Ergenç ile aynı sahneyi paylaşmaları da dikkat çekti.

A.B.İ.’nin Leyla’sı Bergüzar Korel’in ailesinden yıllar sonra ortaya çıkan detay 1

Kenan İmirzalıoğlu ile 11 yıl aradan sonra aynı projede buluşan A.B.İ.'nin Leyla'sı Bergüzar Korel, bu kez ailesiyle gündeme geldi. Başarılı oyuncunun annesi Hülya Darcan ve babası Tanju Korel'in de Yeşilçam'ın usta isimleri arasında yer aldığı ortaya çıktı.

A.B.İ.’nin Leyla’sı Bergüzar Korel’in ailesinden yıllar sonra ortaya çıkan detay 2

Bergüzar Korel, uzun yıllardır Türk televizyonlarının sevilen oyuncuları arasında yer alıyor. "Binbir Gece", "Karadayı", "Muhteşem Yüzyıl" ve "Vatanım Sensin" gibi önemli yapımlarda rol alan Korel, başarılı performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

A.B.İ.’nin Leyla’sı Bergüzar Korel’in ailesinden yıllar sonra ortaya çıkan detay 3

Oyuncu, 7 Ağustos 2009'da kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile evlendi. Çiftin bu evlilikten üç çocuğu bulunuyor. Korel, kariyerinin yanı sıra köklü oyuncu ailesiyle de zaman zaman gündeme geliyor.

A.B.İ.’nin Leyla’sı Bergüzar Korel’in ailesinden yıllar sonra ortaya çıkan detay 4

ANNESİ VE BABASI DA USTA OYUNCU

Bergüzar Korel'in annesi, Türk sinema ve televizyonunun tanınan oyuncularından Hülya Darcan. Babası ise Yeşilçam'ın usta isimlerinden Tanju Korel.

A.B.İ.’nin Leyla’sı Bergüzar Korel’in ailesinden yıllar sonra ortaya çıkan detay 5

Hülya Darcan, "Bir Zamanlar Çukurova", "Şeref Sözü" ve "Diriliş Ertuğrul" gibi yapımlarda rol aldı. Tanju Korel ise 1966 yılında "Perde" dergisinin düzenlediği yarışmada birinci olarak sinema dünyasına adım attı. Yeşilçam döneminin dikkat çeken oyuncuları arasında yer alan Korel, çok sayıda sinema filmi ve televizyon dizisinde rol aldı.

A.B.İ.’nin Leyla’sı Bergüzar Korel’in ailesinden yıllar sonra ortaya çıkan detay 6

YILLAR ÖNCE AYNI SAHNEDE BULUŞTULAR

Bergüzar Korel'in ailesiyle ilgili en dikkat çekici detaylardan biri ise yıllar önce yaşandı. Korel, "Zeybek Ateşi" dizisinden bir sahneyi sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Dizinin oyuncu kadrosunda annesi Hülya Darcan, babası Tanju Korel ve eşi Halit Ergenç de yer alıyordu.

Korel, annesi, babası ve eşi Halit Ergenç'in aynı sahnede yer aldığı görüntüyü paylaşırken duygularını da dile getirmişti.

A.B.İ.’nin Leyla’sı Bergüzar Korel’in ailesinden yıllar sonra ortaya çıkan detay 7

"ANNEM, BABAM, HALİT AYNI SAHNEDE"

Bergüzar Korel, yıllar önce yaptığı paylaşımda, "Annem, babam ve Halit aynı sahnede. Sene 2001 sanırım. Birbirlerine sarılırken şu günü nereden bileceklerdi. Hayat…" ifadelerini kullanmıştı.

Korel'in yıllar önce paylaştığı bu görüntü, hem ailesinin oyunculuk geçmişini hem de Halit Ergenç ile yollarının kesiştiği dönemi bir kez daha gözler önüne serdi.

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