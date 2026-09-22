A.B.İ.’nin Leyla’sı Bergüzar Korel’in ailesinden yıllar sonra ortaya çıkan detay

A.B.İ.'nin Leyla'sı Bergüzar Korel'in ailesi şaşırttı. Ünlü oyuncunun anne ve babasının Yeşilçam'ın usta isimleri olduğu ortaya çıkarken, yıllar önce eşi Halit Ergenç ile aynı sahneyi paylaşmaları da dikkat çekti.

Kenan İmirzalıoğlu ile 11 yıl aradan sonra aynı projede buluşan A.B.İ.'nin Leyla'sı Bergüzar Korel, bu kez ailesiyle gündeme geldi. Başarılı oyuncunun annesi Hülya Darcan ve babası Tanju Korel'in de Yeşilçam'ın usta isimleri arasında yer aldığı ortaya çıktı.

Bergüzar Korel, uzun yıllardır Türk televizyonlarının sevilen oyuncuları arasında yer alıyor. "Binbir Gece", "Karadayı", "Muhteşem Yüzyıl" ve "Vatanım Sensin" gibi önemli yapımlarda rol alan Korel, başarılı performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Oyuncu, 7 Ağustos 2009'da kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile evlendi. Çiftin bu evlilikten üç çocuğu bulunuyor. Korel, kariyerinin yanı sıra köklü oyuncu ailesiyle de zaman zaman gündeme geliyor.

ANNESİ VE BABASI DA USTA OYUNCU Bergüzar Korel'in annesi, Türk sinema ve televizyonunun tanınan oyuncularından Hülya Darcan. Babası ise Yeşilçam'ın usta isimlerinden Tanju Korel.