Destina’nın sakladığı büyük sır ortaya çıkmak üzere! Aşk ve Taht’ta kritik karar anı

ATV'nin sevilen dizisi Aşk ve Taht, üçüncü bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Alaeddin'in Kalonoros'a doğru harekete geçmesiyle yaklaşan savaşın gölgesinde kalan Destina, gerçek kimliğini açıklamak ile saraydan kaçmak arasında kritik bir seçim yapmak zorunda kalacak.

ATV'nin Bozdağ Film imzalı, iktidar mücadelesinin ortasında Alaeddin Keykubat'ın hikâyesini anlatan yeni dizisi Aşk ve Taht, yarın akşam üçüncü bölümüyle ekrana geliyor.

ALAEDDİN'İN KARARI BÜTÜN DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK! 3. BÖLÜM ÖZETİ Destina'nın gizlice okumaya çalıştığı mektup, Alaeddin'in eline geçer. Ancak mektuptan beklenen sır değil, bir aşk itirafı çıkar. Gerçeği öğrenmek isteyen Alaeddin, Destina ile Melike'yi yüzleştirir. Bu sırada Destina, yaralı olarak darüşşifaya kaldırılan kardeşi Arakel'le karşı karşıya gelir. AŞK VE TAHT 3. BÖLÜM 3. FRAGMANI

Arakel'in peşine Celaleddin ve Andreas da düşerken darüşşifada yaşananlar bütün dengeleri değiştirir. Alaeddin, ordusuyla Kalonoros'a doğru harekete geçer. Onun vereceği savaş kararı, gerçek kimliğini saklayan Destina'yı babası ile Alaeddin arasında bırakır. Alaeddin'in Kalonoros'tan vereceği savaş kararı, Destina'yı nasıl bir seçimle karşı karşıya bırakacaktır?

Yaklaşan savaş için Türkmen obalarının da harekete geçirilmesine karar verilir. Obaların başında savaşa katılması için Kayı Beyi Ertuğrul Bey'e de davet gönderilecektir. Kayı Beyi Ertuğrul Bey, Alaeddin'in savaş davetine nasıl karşılık verecektir?

Alaeddin, Kalonoros'taki haini ve Destina'nın kimliğini ortaya çıkarmaya giderek yaklaşır. Kaçması için beklemediği birinden teklif alan Destina'nın önünde iki seçenek vardır: Saraydan kaçmak ya da savaşı durdurmak için gerçek kimliğini açıklamak… Destina bu yardım elini tutacak mıdır? Yoksa yaklaşan savaşı durdurmak için gerçek kimliğini açığa çıkarmayı mı göze alacaktır? Destina hangi yolu seçecek? Güçlü oyuncu kadrosu, görkemli prodüksiyonu ve zindandan tahta uzanan çarpıcı hikâyesiyle Aşk ve Taht, yarın akşam 20.00'de ATV'de!