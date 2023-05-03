03 Mayıs 2023, Çarşamba
İrem Helvacıoğlu meğer o diyet ile zayıflamış! Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i incecik kaldı! 6 ayda 20 kilo verdiren liste...
ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i olarak gönüllerde taht kuran İrem Helvacıoğlu, "6 ayda 20 kilo verdim" demişti. Fit görüntüsüyle sosyal medyada ilgi odağı olan güzel oyuncunun nasıl zayıfladığı merak konusu oldu. İrem Helvacıoğlu zayıflığının sırrını bir dergide verdiği röportajla açıkladı. Peki, İrem Helvacıoğlu nasıl zayıfladı? İşte, güzel oyuncuyu 6 ayda iğne ipliğe döndüren diyet formülü...
Giriş Tarihi: 03.05.2023 16:10 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 16:11
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