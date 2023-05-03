İrem Helvacıoğlu meğer o diyet ile zayıflamış! Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’i incecik kaldı! 6 ayda 20 kilo verdiren liste...

"ERGENLİK DÖNEMİNDE 70 KİLOYDUM"

"Ergenlik dönemimde 70 kiloydum. Eski fotoğraflarım ben de yok ama annem de var. O benim için pişmanlık değil ortaya çıkarsa da çok üzülmem sonuçta şu ana bakmak lazım.