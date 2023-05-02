02 Mayıs 2023, Salı
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca’nın kız kardeşi sosyal medyayı salladı! Güzelliği hayran bıraktı
Atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam her hafta milyonları ekran başına kilitlemeye devam ederken dizinin Cezayir Türk'ü Oktay Kaynarca bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Ekranın vazgeçilmez isimlerinden olan Kaynarca ailesiyle yakın takibe alındı. Usta oyuncunun kız kardeşi Meryem Kaynarca güzelliğiyle sosyal medyayı salladı.
Giriş Tarihi: 02.05.2023 16:55 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 16:55
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