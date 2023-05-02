Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca’nın kız kardeşi sosyal medyayı salladı! Güzelliği hayran bıraktı

Atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam her hafta milyonları ekran başına kilitlemeye devam ederken dizinin Cezayir Türk'ü Oktay Kaynarca bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Ekranın vazgeçilmez isimlerinden olan Kaynarca ailesiyle yakın takibe alındı. Usta oyuncunun kız kardeşi Meryem Kaynarca güzelliğiyle sosyal medyayı salladı.