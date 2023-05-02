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Haberler Galeri Kuruluş Osman'da Şeyh Edebalı’yı bekleyen tehlike! Osman Bey ve Bursa Tekfuru arasındaki gerilim yükseliyor

Kuruluş Osman'da Şeyh Edebalı’yı bekleyen tehlike! Osman Bey ve Bursa Tekfuru arasındaki gerilim yükseliyor

atv ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 3 Mayıs Çarşamba akşamı yayınlanacak olan 124. Bölümünde başarılı oyuncu 'Hakan Yufkacıgil' seyirci karşısına çıkacak. Kuruluş Osman'a dahil olacak olan Yufkacıgil, dizide Bizans Tekfuru Valens'i canlandıracak. Kuruluş Osman'da Osman Bey'in Bursa Tekfuru ile görüşmesi Nayman'ı harekete geçirir. Bu sefer Nayman'ın hedefinde Şeyh Edebalı varken, Malhun Hatun da İsmihan Sultan'ın yanında hançerle beklemektedir.

Giriş Tarihi: 02.05.2023 14:14
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Kuruluş Osman’da Şeyh Edebalı’yı bekleyen tehlike! Osman Bey ve Bursa Tekfuru arasındaki gerilim yükseliyor

124.Bölüm:

NAYMAN VE BURSA TEKFURU ANLAŞMA YAPABİLECEK Mİ?

Uçlarda dengeler değişmektedir. Nayman, Osman Bey'e karşı Bursa Tekfuru ile anlaşma yapmak istemektedir. Nayman'ın Bursa Tekfuru ile anlaşabilmek için yapacağı hamle nedir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman’da Şeyh Edebalı’yı bekleyen tehlike! Osman Bey ve Bursa Tekfuru arasındaki gerilim yükseliyor

OSMAN BEY'İN YENİ HAMLESİ NE OLACAK?

Osman Bey tehlikenin farkındadır. Eğer Bursa Tekfuru ve Nayman birlik olursa varlığının tehlikeye gireceği aşikardır. Osman Bey buna engel olmak için nasıl bir hamle yapacaktır?

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Kuruluş Osman’da Şeyh Edebalı’yı bekleyen tehlike! Osman Bey ve Bursa Tekfuru arasındaki gerilim yükseliyor

ŞEYH EDEBALI, NAYMAN'IN ELİNDEN KURTULABİLECEK Mİ?

Osman Bey, Bursa Tekfuru'yla yüzleşir. Osman Bey ve Tekfur arasındaki gerilimin sonu ne olacaktır? Bursa Tekfuru ve Osman Bey'in görüştüğü haberini alan Nayman çıldırır. Nayman, Osman Bey'e zarar vermek için Şeyh Edebalı'yı hedef alır. Şeyh Edebalı kurtulabilecek midir?

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Kuruluş Osman’da Şeyh Edebalı’yı bekleyen tehlike! Osman Bey ve Bursa Tekfuru arasındaki gerilim yükseliyor

İSMİHAN SULTAN VE NAYMAN'IN İŞBİRLİĞİNDE NELER YAŞANACAK?

İsmihan Sultan ve Nayman iş birliği soluksuz devam etmektedir. Plana göre İsmihan Sultan, içerden Nayman ise dışardan Osman Bey'i bitireceklerdir. İsmihan Sultan'ın planı nedir?

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Kuruluş Osman’da Şeyh Edebalı’yı bekleyen tehlike! Osman Bey ve Bursa Tekfuru arasındaki gerilim yükseliyor

İSMİHAN SULTAN'IN SONUNU MALHUN HATUN MU GETİRECEK?

İsmihan Sultan kanlar içindedir. Başında Malhun Hatun elinde hançerle beklemektedir. İsmihan Sultan ölecek midir? Malhun Hatun'u neler beklemektedir?