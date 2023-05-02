Kuruluş Osman’da Şeyh Edebalı’yı bekleyen tehlike! Osman Bey ve Bursa Tekfuru arasındaki gerilim yükseliyor

OSMAN BEY'İN YENİ HAMLESİ NE OLACAK?

Osman Bey tehlikenin farkındadır. Eğer Bursa Tekfuru ve Nayman birlik olursa varlığının tehlikeye gireceği aşikardır. Osman Bey buna engel olmak için nasıl bir hamle yapacaktır?