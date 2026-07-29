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"20 yaşındaki halimi bulsam tokatlarım" İrem Helvacıoğlu boşanma sonrası ilk kez konuştu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ural Kaspar ile evliliğini sonlandıran oyuncu İrem Helvacıoğlu, Ege Kökenli'nin YouTube programında boşanma sonrası ilk kez samimi açıklamalarda bulundu. Lohusalık döneminde geçirdiği zorlu süreci, ilişkilerden çıkardığı dersleri ve kızı Sora'ya dair duygusal sözlerini paylaşan oyuncu, "Kendimi sevmek çok pahalıya mal oldu" ifadeleriyle dikkat çekti.

"20 yaşındaki halimi bulsam tokatlarım" İrem Helvacıoğlu boşanma sonrası ilk kez konuştu 1

Ekim 2024'te Ural Kaspar ile dünyaevine giren, kızı Sora'nın doğumunun ardından Nisan 2026'da tek celsede boşanan oyuncu İrem Helvacıoğlu, uzun süren sessizliğini bozdu. Oyuncu, yakın arkadaşı Ege Kökenli'nin YouTube programına konuk olarak hem özel hayatına hem de annelik deneyimine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"20 yaşındaki halimi bulsam tokatlarım" İrem Helvacıoğlu boşanma sonrası ilk kez konuştu 2

"BİR KADIN ÖZ DEĞERİNİ KAYBEDECEK KADAR ÖDÜN VERMEMELİ"

Programın ilk bölümünde ilişkiler üzerine yöneltilen soruları yanıtlayan Helvacıoğlu, bir kadının kendisinden asla vazgeçmemesi gereken değerin öz saygısı olduğunu söyledi.

"Bir kadın öz değerini kaybedecek kadar ödün vermemeli" diyen oyuncu, kendi hayatında da bu sınırı korumaya çalıştığını ifade etti.

İlişkilerin uzun ömürlü olması için en önemli unsurun ne olduğu sorusuna ise tek kelimelik bir yanıt verdi: "Alan."

Bu cevabın üzerine sunucu Ege Kökenli de, "Çok doğru bir cevap, bak bunu böyle düşünmemiştim." diyerek Helvacıoğlu'na hak verdi.

"20 yaşındaki halimi bulsam tokatlarım" İrem Helvacıoğlu boşanma sonrası ilk kez konuştu 3

"20 YAŞINDAKİ HALİMİ BULSAM TOKATLARIM"

"Bugün yeniden 20 yaşında olsan aynı hayatı seçer miydin?" sorusuna kahkahalar eşliğinde yanıt veren oyuncu, geçmişine esprili bir göndermede bulundu.

"Kendimi bulsam tokatlarım! Bir kendine gelsin, sarsılsın yani... Gereksiz bir ton şey yapmasın. Ama tek bir şeyi doğru yapmış, o da Sora." sözleriyle kızı Sora'nın hayatındaki en doğru karar olduğunu dile getirdi.

"20 yaşındaki halimi bulsam tokatlarım" İrem Helvacıoğlu boşanma sonrası ilk kez konuştu 4

LOHUSALIK DÖNEMİNDE YAŞADIĞI ZORLU SÜRECİ ANLATTI

Helvacıoğlu, programın en duygusal anlarında doğum sonrası yaşadığı zorlu süreci ilk kez anlattı.

Lohusalık döneminde geçirdiği kazanın kendisini derinden etkilediğini belirten oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Doğumdan sonra lohusayken geçirdiğim kaza... Bence en güçlü olduğum an o. Çünkü ben lohusalığımı hiçbir şekilde yaşayamadım. Yaşamamam gereken bir durum vardı. O kazanın da vermiş olduğu etkiyle çok başka bir şey yaşıyordum. Onu da dışarıya aktarmamak adına başka bir çözüm ve kafaya geçmeye başladım."

"KIZIM BAŞINA BUYRUK OLSUN İSTERİM"

"Kızın senin hangi özelliğini alsın isterdin?" sorusuna hiç düşünmeden "Başına buyrukluğu" cevabını veren Helvacıoğlu, annelikle ilgili soruya ise samimi bir yanıt verdi.

"20 yaşındaki halimi bulsam tokatlarım" İrem Helvacıoğlu boşanma sonrası ilk kez konuştu 5

"İyi bir anne misin?" sorusunu, "İyi olmaya çalışıyorum diyelim. Çünkü kime göre, neye göre olduğunu bilmiyorum. Bunun bir standardı var mı iyi bir anneliğin? Ama iyi bir anne olmaya çalıştığımı düşünüyorum." sözleriyle cevapladı.

"GÖRÜNMEZ OLSAM BARCELONA'YA GİDERİM"

Bir günlüğüne görünmez olma şansı verilse ne yapacağı sorulan oyuncu, "Barcelona'ya giderim." dedi.

Bu tercihini ise şu sözlerle açıkladı:

"Ne işin var ya, bana ne milletten! Az insan... Kimseyle karşılaşmayacağım, hiç uğraşmam. Hiç öyle merakım falan yok yani artık. Belli bir yerden sonra hiçbir şeyi merak etmemeyi başardım."

"20 yaşındaki halimi bulsam tokatlarım" İrem Helvacıoğlu boşanma sonrası ilk kez konuştu 6

"ŞU ARALAR TELEFON ÇALMASA DAHA İYİ"

Sosyal hayatına da değinen Helvacıoğlu, telefonda kimseden mesaj beklemediğini söyledi.

"Genelde arkadaşlarım mesaj atıyor şu anda... Hiç kimsenin öyle bir beklentim yok yani şu an. Hatta mümkünse şu aralar telefon çalmasın. Zaten o kadar geç görüyorum ki o mesajları..." ifadelerini kullandı.

"20 yaşındaki halimi bulsam tokatlarım" İrem Helvacıoğlu boşanma sonrası ilk kez konuştu 7

"KENDİMİ SEVMEK ÇOK PAHALIYA MAL OLDU"

Programın en dikkat çeken açıklamalarından biri ise hayatından çıkardığı en büyük dersle ilgili oldu.

Gözleri dolan Helvacıoğlu, "Kendimi sevmek... Çok pahalıya mal oldu." diyerek yaşadığı zorlu süreçlerin ardından öz değerini yeniden keşfettiğini anlattı.

"20 yaşındaki halimi bulsam tokatlarım" İrem Helvacıoğlu boşanma sonrası ilk kez konuştu 8

KIZI SORA'YA VERDİĞİ MESAJ DUYGULANDIRDI

Programın sonunda, "Sora 20 yaşına geldiğinde bu videoyu izlerse ona ne söylemek istersin?" sorusu yöneltilen oyuncu, duygusal anlar yaşadı.

Helvacıoğlu, kızına şu sözlerle seslendi:

"Ne olursa olsun kendine güven. Hayattaki en önemli şey; kendini çok sev."

"20 yaşındaki halimi bulsam tokatlarım" İrem Helvacıoğlu boşanma sonrası ilk kez konuştu 9

Duygusal atmosferi esprili bir şekilde sonlandıran oyuncu, arkadaşı Ege Kökenli'ye dönerek, "Oğlum çok duygusal sorulardan vuruyorsun bak pislik!" diyerek programı kahkahalarla tamamladı.

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