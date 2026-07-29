"20 yaşındaki halimi bulsam tokatlarım" İrem Helvacıoğlu boşanma sonrası ilk kez konuştu

Ural Kaspar ile evliliğini sonlandıran oyuncu İrem Helvacıoğlu, Ege Kökenli'nin YouTube programında boşanma sonrası ilk kez samimi açıklamalarda bulundu. Lohusalık döneminde geçirdiği zorlu süreci, ilişkilerden çıkardığı dersleri ve kızı Sora'ya dair duygusal sözlerini paylaşan oyuncu, "Kendimi sevmek çok pahalıya mal oldu" ifadeleriyle dikkat çekti.

Ekim 2024'te Ural Kaspar ile dünyaevine giren, kızı Sora'nın doğumunun ardından Nisan 2026'da tek celsede boşanan oyuncu İrem Helvacıoğlu, uzun süren sessizliğini bozdu. Oyuncu, yakın arkadaşı Ege Kökenli'nin YouTube programına konuk olarak hem özel hayatına hem de annelik deneyimine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BİR KADIN ÖZ DEĞERİNİ KAYBEDECEK KADAR ÖDÜN VERMEMELİ" Programın ilk bölümünde ilişkiler üzerine yöneltilen soruları yanıtlayan Helvacıoğlu, bir kadının kendisinden asla vazgeçmemesi gereken değerin öz saygısı olduğunu söyledi. "Bir kadın öz değerini kaybedecek kadar ödün vermemeli" diyen oyuncu, kendi hayatında da bu sınırı korumaya çalıştığını ifade etti. İlişkilerin uzun ömürlü olması için en önemli unsurun ne olduğu sorusuna ise tek kelimelik bir yanıt verdi: "Alan." Bu cevabın üzerine sunucu Ege Kökenli de, "Çok doğru bir cevap, bak bunu böyle düşünmemiştim." diyerek Helvacıoğlu'na hak verdi.

"20 YAŞINDAKİ HALİMİ BULSAM TOKATLARIM" "Bugün yeniden 20 yaşında olsan aynı hayatı seçer miydin?" sorusuna kahkahalar eşliğinde yanıt veren oyuncu, geçmişine esprili bir göndermede bulundu. "Kendimi bulsam tokatlarım! Bir kendine gelsin, sarsılsın yani... Gereksiz bir ton şey yapmasın. Ama tek bir şeyi doğru yapmış, o da Sora." sözleriyle kızı Sora'nın hayatındaki en doğru karar olduğunu dile getirdi.

LOHUSALIK DÖNEMİNDE YAŞADIĞI ZORLU SÜRECİ ANLATTI Helvacıoğlu, programın en duygusal anlarında doğum sonrası yaşadığı zorlu süreci ilk kez anlattı. Lohusalık döneminde geçirdiği kazanın kendisini derinden etkilediğini belirten oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Doğumdan sonra lohusayken geçirdiğim kaza... Bence en güçlü olduğum an o. Çünkü ben lohusalığımı hiçbir şekilde yaşayamadım. Yaşamamam gereken bir durum vardı. O kazanın da vermiş olduğu etkiyle çok başka bir şey yaşıyordum. Onu da dışarıya aktarmamak adına başka bir çözüm ve kafaya geçmeye başladım." "KIZIM BAŞINA BUYRUK OLSUN İSTERİM" "Kızın senin hangi özelliğini alsın isterdin?" sorusuna hiç düşünmeden "Başına buyrukluğu" cevabını veren Helvacıoğlu, annelikle ilgili soruya ise samimi bir yanıt verdi.