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Haberler Galeri İrem Derici’ye giden ihtarnamenin arkasından eski sevgilisi çıktı! Lider Şahin ile yeniden karşı karşıya geldi

İrem Derici’ye giden ihtarnamenin arkasından eski sevgilisi çıktı! Lider Şahin ile yeniden karşı karşıya geldi

İrem Derici ile Lider Şahin 2016 yılında aşk yaşamış, ikili ayrılığın ardından birkaç kez karşı karşıya gelmişti. Şahin, Derici'nin bir televizyon programında babası Selami Şahin'in şarkısını söylediğini duyunca çok sinirlenip eski aşkına ihtarname gönderdi. İrem Derici'den bunun üzerine flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.03.2022 14:33 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022 14:33
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İrem Derici’ye giden ihtarnamenin arkasından eski sevgilisi çıktı! Lider Şahin ile yeniden karşı karşıya geldi

Selami Şahin'in şarkıcı oğlu Lider Şahin, bir dönem İrem Derici ile yaşadığı aşk ile gündemdeydi. 2016 yılında büyük bir aşka yelken açan ikilinin ne yazık ki birlikteliği kısa sürmüştü.

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İrem Derici’ye giden ihtarnamenin arkasından eski sevgilisi çıktı! Lider Şahin ile yeniden karşı karşıya geldi

Lider Şahin, İrem Derici ile ilişkisine anne Didem Şahin'in karşı çıkması nedeniyle nokta koymuştu.

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İrem Derici’ye giden ihtarnamenin arkasından eski sevgilisi çıktı! Lider Şahin ile yeniden karşı karşıya geldi

Geçtiğimiz günlerde ikili yeniden karşı karşıya geldi. Selami Şahin, oğlu Lider Şahin'in eski sevgilisi olan İrem Derici'nin bir televizyon programında kendi şarkısını söylediğini duyunca çok sinirlenip Derici'ye ihtarname gönderdi.

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İrem Derici’ye giden ihtarnamenin arkasından eski sevgilisi çıktı! Lider Şahin ile yeniden karşı karşıya geldi

Fakat ihtarname, Selami Şahin değil, usta sanatçının eserlerinin hak sahibi Lider Entertainment tarafından gönderilmiş.

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İrem Derici’ye giden ihtarnamenin arkasından eski sevgilisi çıktı! Lider Şahin ile yeniden karşı karşıya geldi

Lider Entertainment'in başında ise İrem Derici'nin eski sevgilisi Lider Şahin bulunuyor.