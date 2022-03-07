İrem Derici’ye giden ihtarnamenin arkasından eski sevgilisi çıktı! Lider Şahin ile yeniden karşı karşıya geldi

İrem Derici ile Lider Şahin 2016 yılında aşk yaşamış, ikili ayrılığın ardından birkaç kez karşı karşıya gelmişti. Şahin, Derici'nin bir televizyon programında babası Selami Şahin'in şarkısını söylediğini duyunca çok sinirlenip eski aşkına ihtarname gönderdi. İrem Derici'den bunun üzerine flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...