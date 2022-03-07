07 Mart 2022, Pazartesi
Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Fahriye Evcen'in Karan’lı paylaşımı sosyal medyayı salladı! Anne oğul eğlenceye çıktı
Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle adından söz ettiren Fahriye Evcen, oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekti. Burak Özçivit'le evliliğiyle magazin gözde isimlerinden olan Evcen, bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla olay oldu. Hafta sonunu ailesiyle geçiren güzel oyuncu oğluyla eğlenceye çıktı. Atari salonuna giden Evcen oyun masasında çekilen görüntülerini paylaştı. İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 07.03.2022 14:11 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022 14:12
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