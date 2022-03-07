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Haberler Galeri Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Fahriye Evcen'in Karan’lı paylaşımı sosyal medyayı salladı! Anne oğul eğlenceye çıktı

Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Fahriye Evcen'in Karan’lı paylaşımı sosyal medyayı salladı! Anne oğul eğlenceye çıktı

Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle adından söz ettiren Fahriye Evcen, oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekti. Burak Özçivit'le evliliğiyle magazin gözde isimlerinden olan Evcen, bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla olay oldu. Hafta sonunu ailesiyle geçiren güzel oyuncu oğluyla eğlenceye çıktı. Atari salonuna giden Evcen oyun masasında çekilen görüntülerini paylaştı. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 07.03.2022 14:11 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022 14:12
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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Fahriye Evcen’in Karan’lı paylaşımı sosyal medyayı salladı! Anne oğul eğlenceye çıktı

Sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'nin hayatı oğulları Karan ile daha da güzelleşti.

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Fahriye Evcen’in Karan’lı paylaşımı sosyal medyayı salladı! Anne oğul eğlenceye çıktı

Sosyal medyayı aktif kullanan Fahriye Evcen son olarak oğluyla çıktığı eğlenceden paylaşımlar yaptı.

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Fahriye Evcen’in Karan’lı paylaşımı sosyal medyayı salladı! Anne oğul eğlenceye çıktı

Hafta sonunu ailesiyle geçiren güzel oyuncu Karan ile atari salonundaki eğlenceli anlarını paylaştı.

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Fahriye Evcen’in Karan’lı paylaşımı sosyal medyayı salladı! Anne oğul eğlenceye çıktı

'Like mother like son' notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede gündem oldu.

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Fahriye Evcen’in Karan’lı paylaşımı sosyal medyayı salladı! Anne oğul eğlenceye çıktı

Fahriye Evcen'in paylaşımıan minik Karan'ın sevimliliği damga vurmuştu.