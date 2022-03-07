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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç hazırlıklara başladı! Denize nazır düğün...

Kısa bir ayrılığın ardından yeniden bir araya gelen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evlilik kararı aldı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi eden Koç, 'evet' cevabı almasının ardından hazırlıklara başladı. Görkemli bir düğüne imza atmak isteyen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un, denize nazır mekanlarla iletişime geçmeye başladığı öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 07.03.2022 16:27
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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç hazırlıklara başladı! Denize nazır düğün...

Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftinden müjdeli haber gelmiş ve Koç, güzel oyuncuya gösterişli bir evlilik teklifi yapmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç hazırlıklara başladı! Denize nazır düğün...

Takvim'in haberine göre; hemen evlilik hazırlıklarına başlayan çift, İstanbul ve İzmir arası mekik dokuyormuş.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç hazırlıklara başladı! Denize nazır düğün...

Yaz ayında yine konuşulacak bir düğüne imza atmak isteyen Oğuzhan Koç, hem İstanbul'daki deniz kenarı mekanlara bakmış hem de Çeşme'deki beachler ile iletişime geçmiş.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç hazırlıklara başladı! Denize nazır düğün...

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, yakın zamanda düğün yerine ve mekana karar verip hazırlıklara başlayacakmış...

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç hazırlıklara başladı! Denize nazır düğün...

Yaklaşık 1 yıldır aşk yaşayan ve geçtiğimiz haftalarda yollarını ayıran Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç ikilisinin ayrılıkları kısa sürmüştü.