Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç hazırlıklara başladı! Denize nazır düğün...

Kısa bir ayrılığın ardından yeniden bir araya gelen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evlilik kararı aldı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi eden Koç, 'evet' cevabı almasının ardından hazırlıklara başladı. Görkemli bir düğüne imza atmak isteyen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un, denize nazır mekanlarla iletişime geçmeye başladığı öğrenildi. İşte tüm detaylar...