27 Ekim 2021, Çarşamba
Keanu Reeves dublörleri için servet harcadı! Aldığı hediye dudak uçuklattı
Hollywood'un en sevilen isimlerinden olan ve mütevazılığıyla bilinen Keanu Reeves, başrolünde yer aldığı John Wick 4 filminin dublör ekibine büyük bir jest yaptı. Bir tanesi küçük bir servet değerinde olan saatlerden hediye eden Reeves'in saatlerin her birinin üzerine dublörün adını yazdırıp teşekkür ettiği görüldü.
Giriş Tarihi: 27.10.2021 10:50 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021 10:50
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