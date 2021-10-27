Keanu Reeves dublörleri için servet harcadı! Aldığı hediye dudak uçuklattı

Hollywod'un en mütevazı ve yardımsever ünlülerinden biri olarak bilinen Keanu Reeves, başrolünü üstlendiği John Wick 4 filminin dublör ekibine dudak uçuklatan bir jest yaptı. ünlü bir markaya ait ve bir tanesi küçük bir servet değerinde olan saatlerden hediye etti.

