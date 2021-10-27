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Keanu Reeves dublörleri için servet harcadı! Aldığı hediye dudak uçuklattı

Hollywood'un en sevilen isimlerinden olan ve mütevazılığıyla bilinen Keanu Reeves, başrolünde yer aldığı John Wick 4 filminin dublör ekibine büyük bir jest yaptı. Bir tanesi küçük bir servet değerinde olan saatlerden hediye eden Reeves'in saatlerin her birinin üzerine dublörün adını yazdırıp teşekkür ettiği görüldü.

Giriş Tarihi: 27.10.2021 10:50 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021 10:50
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Keanu Reeves dublörleri için servet harcadı! Aldığı hediye dudak uçuklattı

Hollywod'un en mütevazı ve yardımsever ünlülerinden biri olarak bilinen Keanu Reeves, başrolünü üstlendiği John Wick 4 filminin dublör ekibine dudak uçuklatan bir jest yaptı. ünlü bir markaya ait ve bir tanesi küçük bir servet değerinde olan saatlerden hediye etti.

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Keanu Reeves dublörleri için servet harcadı! Aldığı hediye dudak uçuklattı

KÜÇÜK BİR SERVET

57 yaşındaki Reeves, filmde dublör olarak görev alanlara ünlü bir markaya ait ve bir tanesi küçük bir servet değerinde olan saatlerden hediye etti. Aktörün hediyesi olan saatlerin bir tanesi 9 bin dolar yani yaklaşık 86 bin TL değerinde.

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Keanu Reeves dublörleri için servet harcadı! Aldığı hediye dudak uçuklattı

TEŞEKKÜR MESAJI

John Wick 4 filminde görev alan beş dublör, Reeves tarafından hediye edilen saatlerin fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı. Saatlerin üzerinde her dublörün adının yazılı olduğu görüldü.

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Keanu Reeves dublörleri için servet harcadı! Aldığı hediye dudak uçuklattı

ÜZERİNDE İSİMLERİ YAZILI

Özel hayatında sık sık bu tür jestler yapan Keanu Reeves'in saatlerin her birinin üzerine dublörün adını yazdırıp teşekkür ettiği görüldü.

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Keanu Reeves dublörleri için servet harcadı! Aldığı hediye dudak uçuklattı

Aslında bu, Keanu Reeves için çok şaşılacak bir durum değil. Metrod a ayakta kalanlara yer vermesiyle bilinen Reeves, sık sık bu tür maddi yardımlar da yapıyor. Bu yüzden de "iyi kalpli Keanu" olarak tanınıyor.