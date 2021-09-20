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İrem Derici’den kafa karıştıran Cem Belevi hamlesi! Aşk iddialarını güçlendirdi

Yaz aylarında baş başa tatil yapan İrem Derici ve Cem Belevi, aşk yaşadıkları iddiasıyla magazin gündemine gelmişti. Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla aşk haberlerini güçlendiren ikili, daha sonra "8 yıllık arkadaşız diyerek" haberleri yalanlamıştı. Ancak İrem Derici'den kafa karıştıran yeni hamle geldi.

Giriş Tarihi: 20.09.2021 13:25 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021 13:25
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İrem Derici’den kafa karıştıran Cem Belevi hamlesi! Aşk iddialarını güçlendirdi

Bodrum'da baş başa tatil yapan İrem Derici ve Cem Belevi'nin aşk yaşadığı iddia edilmişti. Katıldığı bir etkinlikte iddialara cevap veren İrem Derici "8 yıllık arkadaşımla tatile gitmem tuhaf bir şey mi? Biz arkadaşız. Yeni bir şey olursa söylerim yani." diyerek haberleri yalanlamıştı.

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İrem Derici’den kafa karıştıran Cem Belevi hamlesi! Aşk iddialarını güçlendirdi

Derici sözlerine, "Yaz bitmeden skandal yaratmak istiyorum. Özledim, skandal özledim. Skandal dediğinde aklına ben gelmiyor muyum? Bugün yok ama yaz bitmeden skandal yapacağım" diyerek devam etmişti.

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İrem Derici’den kafa karıştıran Cem Belevi hamlesi! Aşk iddialarını güçlendirdi

KAFA KARIŞTIRAN HAMLE

Ancak ünlü şarkıcı iddiaları reddetse de yaptığı paylaşımlar ve yorumlar kafa karıştırmaya devam ediyor.

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İrem Derici’den kafa karıştıran Cem Belevi hamlesi! Aşk iddialarını güçlendirdi

Son olarak aşk söylentilerinin ardından İrem Derici'den dikkat çeken bir hamle geldi.

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İrem Derici’den kafa karıştıran Cem Belevi hamlesi! Aşk iddialarını güçlendirdi

CEM BELEVİ İMASI

Gelen "Ev hali" yorumuna "Misafirim var" yazan Derici, "Kim?" sorusuna da "3 harfli" cevabı vererek aşk iması yaptı.