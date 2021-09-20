İrem Derici’den kafa karıştıran Cem Belevi hamlesi! Aşk iddialarını güçlendirdi

Bodrum'da baş başa tatil yapan İrem Derici ve Cem Belevi'nin aşk yaşadığı iddia edilmişti. Katıldığı bir etkinlikte iddialara cevap veren İrem Derici "8 yıllık arkadaşımla tatile gitmem tuhaf bir şey mi? Biz arkadaşız. Yeni bir şey olursa söylerim yani." diyerek haberleri yalanlamıştı.

