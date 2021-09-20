20 Eylül 2021, Pazartesi
İrem Derici’den kafa karıştıran Cem Belevi hamlesi! Aşk iddialarını güçlendirdi
Yaz aylarında baş başa tatil yapan İrem Derici ve Cem Belevi, aşk yaşadıkları iddiasıyla magazin gündemine gelmişti. Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla aşk haberlerini güçlendiren ikili, daha sonra "8 yıllık arkadaşız diyerek" haberleri yalanlamıştı. Ancak İrem Derici'den kafa karıştıran yeni hamle geldi.
Giriş Tarihi: 20.09.2021 13:25 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021 13:25
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