20 Eylül 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Murat Dalkılıç’ı çıldırtan Sitare Akbaş sorusu! Tepkisi şaşırttı

Murat Dalkılıç’ı çıldırtan Sitare Akbaş sorusu! Tepkisi şaşırttı

Murat Dalkılıç kısa süre önce eski sevgilisi Hande Erçel'in arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz haftalarda bir mekandan el ele çıkan çift aşklarını ilan etmişti. Kuruçeşme'de sahne alan şarkıcı, konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Baba olmak istediği iddia edilen Dalkılıç, muhabirlerin sorusu üzerine çılgına döndü.

Giriş Tarihi: 20.09.2021 13:08 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021 13:09
  • 1
  • 13
Murat Dalkılıç’ı çıldırtan Sitare Akbaş sorusu! Tepkisi şaşırttı

Sitare Akbaş'la yaşadığı aşkla magazin gündemine gelen Murat Dalkılıç, uzun bir aranın ardından Kuruçeşme Açıkhava'da hayranlarıyla bir araya geldi. Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, gelen soru sonrası adeta çılgına döndü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Murat Dalkılıç’ı çıldırtan Sitare Akbaş sorusu! Tepkisi şaşırttı

Konser için çok heyecanlı olduğunu söyleyen 38 yaşındaki ünlü popçunun, beyaz kostümü ve takıları ise dikkat çekti.

  • 3
  • 13
Murat Dalkılıç’ı çıldırtan Sitare Akbaş sorusu! Tepkisi şaşırttı

Kısa süre önce gönlünü Sitare Akbaş'a kaptıran Murat Dalkılıç, gazetecilerin, "Evlenip çocuk yapmayı planladığınız iddia edilmişti, doğru mu?" sorusu karşısında adeta sinir küpüne döndü.

  • 4
  • 13
Murat Dalkılıç’ı çıldırtan Sitare Akbaş sorusu! Tepkisi şaşırttı

Dalkılıç, soruyu duyar duymaz arkasına bakmadan kaçtı.

  • 5
  • 13
Murat Dalkılıç’ı çıldırtan Sitare Akbaş sorusu! Tepkisi şaşırttı

ARTIK SAKLANMIYORLAR

Öte yandan şarkıcı Murat Dalkılıç, birkaç hafta önce sevgilisi Sitare Akbaş ile birlikte Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülenmişti.