20 Eylül 2021, Pazartesi
Murat Dalkılıç’ı çıldırtan Sitare Akbaş sorusu! Tepkisi şaşırttı
Murat Dalkılıç kısa süre önce eski sevgilisi Hande Erçel'in arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz haftalarda bir mekandan el ele çıkan çift aşklarını ilan etmişti. Kuruçeşme'de sahne alan şarkıcı, konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Baba olmak istediği iddia edilen Dalkılıç, muhabirlerin sorusu üzerine çılgına döndü.
Giriş Tarihi: 20.09.2021 13:08 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021 13:09
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