Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu iddialara son noktayı koydu

3 ay önce nikah masasına oturan Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan şaşırtan bir hamle gelmiş ve birlikte olan fotoğraflarını tek tek silmişti. Erken'in soyadını da değiştirmesi üzerine 'boşanıyorlar mı?' haberleri gündeme geldi. Oğlu Eymen'i alıp tatile giden Erken, iddialar sonrası sessizliğini bozdu. Ünlü sunucu, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla cevap verdi.