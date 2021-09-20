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Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu iddialara son noktayı koydu

3 ay önce nikah masasına oturan Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan şaşırtan bir hamle gelmiş ve birlikte olan fotoğraflarını tek tek silmişti. Erken'in soyadını da değiştirmesi üzerine 'boşanıyorlar mı?' haberleri gündeme geldi. Oğlu Eymen'i alıp tatile giden Erken, iddialar sonrası sessizliğini bozdu. Ünlü sunucu, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla cevap verdi.

Giriş Tarihi: 20.09.2021 14:14 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021 14:15
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Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu iddialara son noktayı koydu

Haziran 2021'de Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile nikah masasına oturan Ece Erken, mutlu haberi sosyal medya hesabından nazar boncuğu emojileriyle birlikte duyurmuştu.

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Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu iddialara son noktayı koydu

"BİZ EVLENDİK"

Eşi ile fotoğrafına "Herkese selam, biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize sonra dostlarımıza, sevenlere yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" notunu düşen sunucu, soyadına 'Mahmutyazıcıoğlu'nu eklemişti.

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Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu iddialara son noktayı koydu

Bir süredir 41 yaşındaki iki çocuk babası avukat eşi ile görüntü vermemesi dikkatlerden kaçmayan Ece Erken, yaptığı hamlelerle de kafaları karıştırdı.

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Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu iddialara son noktayı koydu

SOYADINI KALDIRDI FOTOĞRAFLARI SİLDİ

43 yaşındaki güzel, önce Instagram hesabından eşi ile yer aldığı fotoğrafları sildi. Sonrasında ise 'Mahmutyazıcıoğlu' soyadını profilinden kaldırdı.

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Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu iddialara son noktayı koydu

Ece Erken'in bu hareketi, 'evlilik bitiyor mu?' sorusunu akıllara getirdi. Oğlu Eymen ile tatile çıkan ünlü sunucu, Instagram'da yaptığı paylaşım ile söz konusu dedikodulara yanıt verdi.