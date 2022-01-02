02 Ocak 2022, Pazar
Alişan kardeşi Selçuk Tektaş’ı kaybetmenin acısıyla boğuşuyor: Psikoloğa gittim
Ünlü şarkıcı Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs (kovid-19) sebebiyle kaybetmişti. Selçuk Tektaş, yakalandığı kovid-19'u atlatamamış ve 41 yaşında yaşamını yitirmişti. Akabinde 2 kız çocuğu ile gözü yaşlı bir eş bırakan Selçuk Tektaş'ın evlatlarına gözü gibi bakan Alişan, bir müddet önce ölen kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybetmenin kendisini nasıl sarstığına dair samimi açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 02.01.2022 10:07
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