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Alişan kardeşi Selçuk Tektaş’ı kaybetmenin acısıyla boğuşuyor: Psikoloğa gittim

Ünlü şarkıcı Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs (kovid-19) sebebiyle kaybetmişti. Selçuk Tektaş, yakalandığı kovid-19'u atlatamamış ve 41 yaşında yaşamını yitirmişti. Akabinde 2 kız çocuğu ile gözü yaşlı bir eş bırakan Selçuk Tektaş'ın evlatlarına gözü gibi bakan Alişan, bir müddet önce ölen kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybetmenin kendisini nasıl sarstığına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 02.01.2022 10:07
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Alişan kardeşi Selçuk Tektaş’ı kaybetmenin acısıyla boğuşuyor: Psikoloğa gittim

Kıbrıs'ta bir otelde sahne alan Alişan'ı 800 kişi dinledi.

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Alişan kardeşi Selçuk Tektaş’ı kaybetmenin acısıyla boğuşuyor: Psikoloğa gittim

EŞİ YANINDAN AYRILMADI

Sanatçının söylediği şarkılara gece boyunca eşi Buse Varol da eşlik etti.

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Alişan kardeşi Selçuk Tektaş’ı kaybetmenin acısıyla boğuşuyor: Psikoloğa gittim

"PSİKOLOĞA GİTTİM BANA TELKİNLERDE BULUNDU"

Geçtiğimiz aylarda kardeşini Kovid nedeniyle kaybeden Alişan "2021 benim için kötü bir yıldı.

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Alişan kardeşi Selçuk Tektaş’ı kaybetmenin acısıyla boğuşuyor: Psikoloğa gittim

En sevdiğim insanlardan biri olan kardeşimi aldı benden ama görevim bu gece insanları eğlendirmek. Psikoloğa gittim bana telkinlerde bulundu" dedi.

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Alişan kardeşi Selçuk Tektaş’ı kaybetmenin acısıyla boğuşuyor: Psikoloğa gittim