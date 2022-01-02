Alişan kardeşi Selçuk Tektaş’ı kaybetmenin acısıyla boğuşuyor: Psikoloğa gittim

Ünlü şarkıcı Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs (kovid-19) sebebiyle kaybetmişti. Selçuk Tektaş, yakalandığı kovid-19'u atlatamamış ve 41 yaşında yaşamını yitirmişti. Akabinde 2 kız çocuğu ile gözü yaşlı bir eş bırakan Selçuk Tektaş'ın evlatlarına gözü gibi bakan Alişan, bir müddet önce ölen kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybetmenin kendisini nasıl sarstığına dair samimi açıklamalarda bulundu.