29 Mart 2022, Salı
Hadise ve Mehmet Dinçerler’in nişanında bebek sürprizi! İstemeden hastaneye koştular
Evlilik hazırlıkları yapan Hadise ve Mehmet Dinçerler geçtiğimiz hafta aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı. Dinçerler, ailesiyle birlikte kız istemeye sevgilisinin evine gitti. Törenin detaylarını sır gibi saklayan Hadise, çalışanlarına gizlilik sözleşmesi imzalatarak geceyi sonlandırmıştı. Geçtiğimiz günlerde Hadise'nin konserinde paylaşılan nişan fotoğraflarından sonra özel güne dair yeni bir bilgi daha ortaya çıktı. Hadise ile Mehmet Dinçerler'in nişanında çifte mutluluk yaşanmış. Sabah yazarı Bülent Cankurt köşesinde bebek sürprizini paylaştı. İşte o yazı...
Giriş Tarihi: 29.03.2022 09:12
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