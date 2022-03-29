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Hadise ve Mehmet Dinçerler’in nişanında bebek sürprizi! İstemeden hastaneye koştular

Evlilik hazırlıkları yapan Hadise ve Mehmet Dinçerler geçtiğimiz hafta aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı. Dinçerler, ailesiyle birlikte kız istemeye sevgilisinin evine gitti. Törenin detaylarını sır gibi saklayan Hadise, çalışanlarına gizlilik sözleşmesi imzalatarak geceyi sonlandırmıştı. Geçtiğimiz günlerde Hadise'nin konserinde paylaşılan nişan fotoğraflarından sonra özel güne dair yeni bir bilgi daha ortaya çıktı. Hadise ile Mehmet Dinçerler'in nişanında çifte mutluluk yaşanmış. Sabah yazarı Bülent Cankurt köşesinde bebek sürprizini paylaştı. İşte o yazı...

Giriş Tarihi: 29.03.2022 09:12
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Hadise ve Mehmet Dinçerler’in nişanında bebek sürprizi! İstemeden hastaneye koştular

Hadise, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler'den geçen haftalarda evlilik teklifi almıştı.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler’in nişanında bebek sürprizi! İstemeden hastaneye koştular

Son günlerde iş hayatında yaşadığı sıkıntılarla gündeme gelen Mehmet Dinçerler, sevgilisi Hadise'yi önceki hafta ailesinden istemişti.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler’in nişanında bebek sürprizi! İstemeden hastaneye koştular

Cumartesi akşamı İstanbul'da bir konser veren Hadise, konser sırasında sır gibi sakladığı nişanından görüntüleri paylaşıp hayranlarının merakını giderdi!

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Hadise ve Mehmet Dinçerler’in nişanında bebek sürprizi! İstemeden hastaneye koştular

Nişandan görüntülerin dışarı sızmaması için çalışanlara gizlilik sözleşmesi bile imzalatan Hadise'nin niye böyle yaptığı da anlaşılmış oldu!

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Hadise ve Mehmet Dinçerler’in nişanında bebek sürprizi! İstemeden hastaneye koştular

Bu arada Hadise'nin nişanı sırasında çok ilginç bir olay yaşandığını öğrendim! Hadise'yi istemeye gidenler arasında, Mehmet Dinçerler'in yakın dostları Ömer Sarıgül ve Revna Sarıgül çifti de varmış.