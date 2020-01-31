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İrem Derici skandal sözleri için canlı yayında özür diledi
Kocaeli'nin kayak merkezi Kartepe'de düzenlenen festivalde sahne alan İrem Derici, 'Kalbimin Tek Sahibine' şarkısını seslendirdiği sırada söylediği sözler büyük tepki çekti. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, organizasyonlarında Derici'ye yer vermeme kararı aldığını duyurdu. Ünlü şarkıcı ise '2.Sayfa' programında sözleri nedeniyle özür diledi.
Giriş Tarihi: 31.01.2020 13:17 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 13:19
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