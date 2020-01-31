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İrem Derici skandal sözleri için canlı yayında özür diledi

Kocaeli'nin kayak merkezi Kartepe'de düzenlenen festivalde sahne alan İrem Derici, 'Kalbimin Tek Sahibine' şarkısını seslendirdiği sırada söylediği sözler büyük tepki çekti. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, organizasyonlarında Derici'ye yer vermeme kararı aldığını duyurdu. Ünlü şarkıcı ise '2.Sayfa' programında sözleri nedeniyle özür diledi.

Giriş Tarihi: 31.01.2020 13:17 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 13:19
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İrem Derici skandal sözleri için canlı yayında özür diledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi'nin 18 Ocak akşamı ortaklaşa düzenlediği KarFest'te sahne alan İrem Derici, sahnede kullandığı ifadeler nedeniyle büyük tepki gördü.

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İrem Derici skandal sözleri için canlı yayında özür diledi

'Kalbimin Tek Sahibine' şarkısını seslendirdiği sırada parçanın meleklerle ilgili bölümünde sinkaflı kelimeler kullanan Derici'nin görüntüleri sosyal medyada yayılınca yoğun eleştiri aldı.

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İrem Derici skandal sözleri için canlı yayında özür diledi

Görüntülerin hızla yayılmasının ardından Kocaeli Büyüşehir Belediyesi'nden açıklama geldi.

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İrem Derici skandal sözleri için canlı yayında özür diledi

Bundan sonraki organizasyonlarında İrem Derici'ye yer vermeme kararı alan Kocaeli Büyükşehir'in açıklaması şöyle:

"Geniş katılımlı festival başarıyla tamamlanmış, organizasyonu düzenleyen belediyelerimizden kaynaklanan olumsuz hiçbir olay yaşanmamıştır. Organizasyonda sahne alan sanatçılardan biri olan İrem Derici'nin konser sırasında doğaçlama olarak yaptığı konuşmalar, kamuoyu ve belediyemiz tarafından tepkiyle karşılanmıştır. İrem Derici'nin sarf ettiği sözler sadece kendisini bağlamaktadır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak; halkımızın milli ve manevi değerlerini aşağılayıcı şekildeki bu sözlerden dolayı şarkıcı İrem Derici'yi şiddetle kınıyoruz. Bundan sonra düzenleyeceğimiz hiçbir organizasyonda kendisine yer verilmeyeceğini kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

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İrem Derici skandal sözleri için canlı yayında özür diledi

İrem Derici, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programında özür diledi. Derici şu açıklamalarda bulundu.