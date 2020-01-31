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Kadir Doğulu hakkındaki gerçekle olay oldu!

Vuslat dizisinde gösterdiği başarılı performansıyla ekranlarda olan Kadir Doğulu, sosyal medyanın en çok konuştuğu isim oldu. 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Neslihan Atagül ile dünyaevine giren Kadir Doğulu, mutluluklarıyla örnek gösterilen çiftler arasına girdi. Sosyal medyanın gündemine oturan Kadir Doğulu'nun yaşı merak konusu oldu. İşte Kadir Doğulu'nun yaşı.

Giriş Tarihi: 31.01.2020 12:36 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 12:38
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Kadir Doğulu hakkındaki gerçekle olay oldu!

Neslihan Atagül ile mutlu evliliği ve başarılı oyunculuğuyla sosyal medyanın gündemine oturan Kadir Doğulu'nun yaşı merak konusu oldu. İşte Kadir Doğulu ve pek çok ünlü ismin yaşı…

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Kadir Doğulu hakkındaki gerçekle olay oldu!

BEREN GÖKYILDIZ

2009 yılında dünyaya geldi.

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Kadir Doğulu hakkındaki gerçekle olay oldu!

MERYEM UZERLİ

12 AĞUSTOS 1983

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Kadir Doğulu hakkındaki gerçekle olay oldu!

BURCU ESMERSOY

2 Ekim 1976

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Kadir Doğulu hakkındaki gerçekle olay oldu!

SERENAY SARIKAYA

1 TEMMUZ 1991