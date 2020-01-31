Kadir Doğulu hakkındaki gerçekle olay oldu!

Vuslat dizisinde gösterdiği başarılı performansıyla ekranlarda olan Kadir Doğulu, sosyal medyanın en çok konuştuğu isim oldu. 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Neslihan Atagül ile dünyaevine giren Kadir Doğulu, mutluluklarıyla örnek gösterilen çiftler arasına girdi. Sosyal medyanın gündemine oturan Kadir Doğulu'nun yaşı merak konusu oldu. İşte Kadir Doğulu'nun yaşı.