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Pınar Kaynak'ın katili olarak suçlanan kişi Müge Anlı'ya konuştu! Müge Anlı...
Pınar Kaynak'ın katilini arayan Müge Anlı, mahkemede suçlanan kişiyi konuşturdu. Trabzon'da tecavüz edildikten sonra elleri ve ağzı bağlanarak vahşice öldürülen Pınar Kaynak'ın katilinin bulunması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İlk duruşmanın görüldüğü davada suçlanan kişi Müge Anlı tarafından bulundu. ATV ekranlarında Türkiye'nin gündemine oturan Pınar Kaynak cinayetinde suçlanan isim Müge Anlı canlı yayınında konuştu.
Giriş Tarihi: 31.01.2020 13:21 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 14:05
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