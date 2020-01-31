Pınar Kaynak'ın katili olarak suçlanan kişi Müge Anlı'ya konuştu! Müge Anlı...

"Pınar'ı arkadaşları sayesinde bar hayatında tanıdım." diyen kişi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Pınar'ın cinayeti ile suçlanan kişinin açıklamaları;

"İlişki konusunda hiçbir yakınlığım olmadı. Köy yolu üzerinde Pınar'ı bırakmışlar. Sabah 6 gibi önce Pınar'ın kendisi aradı beni. Jandarma Karakolu'ndayım alır mısın dedi? Gittim aldım. "Gece hiç uyumadım" dedi, ben de Akçaabat'ta bir otele bıraktım. Nejat Bey ile telefonda konuşuyorlardı. İkisi beraber olmuş ve bu da duyulmuş. Nejat'la da Murat arasında sorun olmuş.