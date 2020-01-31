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Pınar Kaynak'ın katili olarak suçlanan kişi Müge Anlı'ya konuştu! Müge Anlı...

Pınar Kaynak'ın katilini arayan Müge Anlı, mahkemede suçlanan kişiyi konuşturdu. Trabzon'da tecavüz edildikten sonra elleri ve ağzı bağlanarak vahşice öldürülen Pınar Kaynak'ın katilinin bulunması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İlk duruşmanın görüldüğü davada suçlanan kişi Müge Anlı tarafından bulundu. ATV ekranlarında Türkiye'nin gündemine oturan Pınar Kaynak cinayetinde suçlanan isim Müge Anlı canlı yayınında konuştu.

Giriş Tarihi: 31.01.2020 13:21 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 14:05
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Pınar Kaynak'ın katili olarak suçlanan kişi Müge Anlı'ya konuştu! Müge Anlı...

Müge Anlı, Pınar Kaynak davasında suçlanan kişiyi buldu. ATV ekranlarında açıklamalarda bulunan kişi, DNA testi için örnek verdiğini ve suçlunun bulunması için Tuğba'nın konuşması gerektiğini savundu. Pınar'ın cinayetiyle suçlanan kişi Müge Anlı'ya cinayet gecesi ve daha öncesinde yaşananları anlattı.

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Pınar Kaynak'ın katili olarak suçlanan kişi Müge Anlı'ya konuştu! Müge Anlı...

"Pınar'ı arkadaşları sayesinde bar hayatında tanıdım." diyen kişi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Pınar'ın cinayeti ile suçlanan kişinin açıklamaları;

"İlişki konusunda hiçbir yakınlığım olmadı. Köy yolu üzerinde Pınar'ı bırakmışlar. Sabah 6 gibi önce Pınar'ın kendisi aradı beni. Jandarma Karakolu'ndayım alır mısın dedi? Gittim aldım. "Gece hiç uyumadım" dedi, ben de Akçaabat'ta bir otele bıraktım. Nejat Bey ile telefonda konuşuyorlardı. İkisi beraber olmuş ve bu da duyulmuş. Nejat'la da Murat arasında sorun olmuş.

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Pınar Kaynak'ın katili olarak suçlanan kişi Müge Anlı'ya konuştu! Müge Anlı...

Cinayet günü ben akşam 10-12 gibi Akçaabat'ın köyündeydi. Tuğba'yı aradım. Pınar'ın telefonu yoktu çünkü. Tuğba ile konuştum Pınar'la birliktelermiş. Meradüzü denen bir yer var, orada içki içiyorlarmış. Yanlarında erkek sesleri vardı. Kimlerle birlikte olduklarını sormadım. Sonuçta alemdelerdi. Pınar konuşacak halde değildi.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

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Pınar Kaynak'ın katili olarak suçlanan kişi Müge Anlı'ya konuştu! Müge Anlı...

Bana 'bizi alır mısın?' dediler. Ben de içkiliydim, normalde gidip alabilecek durumdaydım ama Pınar'ın nasıl sarhoş olduğunu biliyorum. O yüzden gitmedim. Çünkü Pınar sarhoş olduğunda sağa sola sarkan bir tip.

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Pınar Kaynak'ın katili olarak suçlanan kişi Müge Anlı'ya konuştu! Müge Anlı...

Murat'ın benden şüphelenmesinin sebebi, Pınar ölmeden bir hafta 10 gün öncesine kadar benimleydi. Murat, barışmak için onu sürekli benim telefonumdan arıyordu. Murat'la beredeyse her gün beraberdik. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Mahkemede başkan dedi ki; 'Tanık sıfatıyla ifade veriyorsun ama Murat senin adını veriyor." O gece beni işaret ederek benim yapmış olabileceğimi söylemiş.