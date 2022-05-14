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Kardeşlerim’in Ömer’i Bilal Yiğit Koçak’ın sevgilisi ortaya çıktı! Birlikte gören şaştı kaldı

Yakışıklı oyuncu Bilal Koçak Yiğit Kardeşlerim'de canlandırdığı Ömer karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuğuyla yıldızı bir anda parlayan Koçak, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Yakışıklı oyuncunun sevgilisi de tanıdık bir isim çıktı. Meğer milli sporcu ile aşk yaşıyormuş… İşte Kardeşlerim'in yakışıklı oyuncusu Bilal Yiğit Koçak'ın sporcu sevgilisi...

Giriş Tarihi: 14.05.2022 16:56 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 16:56
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Kardeşlerim’in Ömer’i Bilal Yiğit Koçak’ın sevgilisi ortaya çıktı! Birlikte gören şaştı kaldı

Kardeşlerim'in yakışıklı oyuncusu Bilal Yiğit Koçak ekranın en sevilen isimlerinden biri oldu. Dizide canlandırdığı Ömer karakteriyle yıldızı parlayan Koçak'ın sevgilisi de tanıdık çıktı.

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Kardeşlerim’in Ömer’i Bilal Yiğit Koçak’ın sevgilisi ortaya çıktı! Birlikte gören şaştı kaldı

Özel hayatıyla mercek altına alınan Koçak'ın milli atlet ile aşk yaşadığını görenler şaştı kaldı.

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Kardeşlerim’in Ömer’i Bilal Yiğit Koçak’ın sevgilisi ortaya çıktı! Birlikte gören şaştı kaldı

ÖZGÜ KAYA VE SEVGİLİSİ BURAK SERDAR ŞANAL

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Kardeşlerim’in Ömer’i Bilal Yiğit Koçak’ın sevgilisi ortaya çıktı! Birlikte gören şaştı kaldı
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Kardeşlerim’in Ömer’i Bilal Yiğit Koçak’ın sevgilisi ortaya çıktı! Birlikte gören şaştı kaldı