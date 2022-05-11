Emine Ün’ün kızı güzelliğiyle hayran bıraktı! Duru Kınay annesini gölgede bıraktı

Emine Ün 2004-2009 yılları arasında Emre Kınay'la evli kalmış, ikilinin bu evliliğinden Duru adından bir kızı olmuştu. Şimdilerde reklam filmleri ile ekranda boy gösteren güzel oyuncu, sosyal medyadan kızıyla yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Anne kızın benzerliği şaşkına çevirdi. Güzelliğiyle hayran bırakan Duru Kınay annesini bile gölgede bıraktı. Emine Ün'e çok sayıda, 'Hangisi Emine, hangisi Duru?' şeklinde yorumlar yapıldı.