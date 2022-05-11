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Emine Ün’ün kızı güzelliğiyle hayran bıraktı! Duru Kınay annesini gölgede bıraktı

Emine Ün 2004-2009 yılları arasında Emre Kınay'la evli kalmış, ikilinin bu evliliğinden Duru adından bir kızı olmuştu. Şimdilerde reklam filmleri ile ekranda boy gösteren güzel oyuncu, sosyal medyadan kızıyla yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Anne kızın benzerliği şaşkına çevirdi. Güzelliğiyle hayran bırakan Duru Kınay annesini bile gölgede bıraktı. Emine Ün'e çok sayıda, 'Hangisi Emine, hangisi Duru?' şeklinde yorumlar yapıldı.

Giriş Tarihi: 11.05.2022 12:22
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Emine Ün’ün kızı güzelliğiyle hayran bıraktı! Duru Kınay annesini gölgede bıraktı

Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı.

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Emine Ün’ün kızı güzelliğiyle hayran bıraktı! Duru Kınay annesini gölgede bıraktı

Ünlü oyuncu Emine Ün'ün, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay ilgi odağı oldu. Güzelliğiyle hayran bırakan Duru Kınay annesini bile gölgede bıraktı.

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Emine Ün’ün kızı güzelliğiyle hayran bıraktı! Duru Kınay annesini gölgede bıraktı

Şimdiler reklam filmleri ile ekranlarda boy gösteren Emine Ün sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.

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Emine Ün’ün kızı güzelliğiyle hayran bıraktı! Duru Kınay annesini gölgede bıraktı

Emine Ün son olarak kızı Duru ile pozunu paylaştı. Duru'yla yan yana pozunu paylaşan Emine Ün'e çok sayıda, 'Hangisi Emine, hangisi Duru?' şeklinde yorumlar yapıldı. İşte Emine Ün ve birçok ünlü ismin çocukları…

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Emine Ün’ün kızı güzelliğiyle hayran bıraktı! Duru Kınay annesini gölgede bıraktı

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