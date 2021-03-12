Hande Erçel görüntülenmemek için yangın merdiveninden kaçtı!

Her yaptığıyla olay olan Hande Erçel, tekrar magazin gündemine oturdu. Uzun süredir rol arkadaşı Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Erçel, reklam yüzü olduğu giyim firmasının çekimleri için Nişantaşı'da bir oteldeydi. Gazetecilerin kapıda olduğunu öğrenen güzel oyuncu, gazetecilere görüntü vermemek için yangın merdiveninden kaçtı.