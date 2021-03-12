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12 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Hande Erçel görüntülenmemek için yangın merdiveninden kaçtı! Hande Erçel görüntülenmemek için yangın merdiveninden kaçtı!
Her yaptığıyla olay olan Hande Erçel, tekrar magazin gündemine oturdu. Uzun süredir rol arkadaşı Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Erçel, reklam yüzü olduğu giyim firmasının çekimleri için Nişantaşı'da bir oteldeydi. Gazetecilerin kapıda olduğunu öğrenen güzel oyuncu, gazetecilere görüntü vermemek için yangın merdiveninden kaçtı.
Giriş Tarihi: 12.03.2021 08:50 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021 08:50
Rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı haberleriyle magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel, önceki akşam reklam yüzü olduğu giyim firmasının çekimleri için Nişantaşı'da bir oteldeydi.
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Erçel, kendisini yaklaşık dört saat kapıda bekleyen muhabirlere görüntü vermemek için akla karayı seçti.
"BENİ BİR ŞEKİLDE BURADAN ÇIKARTIN"
Dışarıda basın mensuplarının olduğunu öğrenen oyuncu, "Şimdi farklı farklı şeyler soracaklar. Beni bir şekilde buradan çıkartın" diyerek, görevlilerden yardım istedi.
Adının aşk dedikodularına karıştığı Kerem Bürsin ile ilgili sorulardan kaçan Erçel, çareyi otel binasının arka kısmına bakan yangın merdivenlerinden kaçmakta buldu.
27 yaşındaki oyuncunun, magazin gazetecilerinin otelin ön kapısı ve otopark çıkışında olduğu sırada, yangın merdivenlerinden inerek otelden ayrıldı.