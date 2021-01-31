"İntikam startı verildi" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181. bölüm fragmanı! Ölüm tuzağı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181. bölüm fragmanı yakından takip ediliyor. Nefes kesen son bölümün ardından yeni bölüm heyecanı kasıp kavurmaya başladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Tipi ve Behzat'ın, Kaya'yı öldürmesi sonrasında masadaki düzen baştan aşağı değişmiştir. Herkes yeni tarafını seçmek zorunda kalırken, Çakırbeyliler ve Façalıların yeniden düşman olup olmayacağı merak ediliyor. Hal böyle olunca hayranları EDHO 181. bölüm fragmanını beklemeye başladı.