Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
31 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri "İntikam startı verildi" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181. bölüm fragmanı! Ölüm tuzağı... "İntikam startı verildi" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181. bölüm fragmanı! Ölüm tuzağı...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181. bölüm fragmanı yakından takip ediliyor. Nefes kesen son bölümün ardından yeni bölüm heyecanı kasıp kavurmaya başladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Tipi ve Behzat'ın, Kaya'yı öldürmesi sonrasında masadaki düzen baştan aşağı değişmiştir. Herkes yeni tarafını seçmek zorunda kalırken, Çakırbeyliler ve Façalıların yeniden düşman olup olmayacağı merak ediliyor. Hal böyle olunca hayranları EDHO 181. bölüm fragmanını beklemeye başladı.
Giriş Tarihi: 31.01.2021 17:30
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. EDHO son bölümde; Kimsesiz Doğan'ın gelmesi sonrasında Hamdi zor duruma düşüyor. Masada bulunan boş koltuklara Doğan ve Alparslan dolduruyor. Ayrıca Ebru'nun hainliğini kaldıramayan Ceylan, Cihan'ın mekanına giderek yanlış ilk hareketinde kafasına mermiyi sıktı.Tipi ve Behzat'ın İdris'in mekanını basması sonrasında ortalık hepten karışıyor. Masada düzen değişiyor ve kılıçlar yeniden çekiliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181. bölüm fragmanı...
GALERİ DEVAM EDİYOR EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
''Savaşı biz başlatmayacağız, onlara başlatacağız...''
Hayriye Çakırbeyli'nin ani kaybı Çakırbeylilerin yanı sıra tüm dostlarını derinden sarsmıştır. Hızır Çakırbeyli yasını tutarken bir yandan da içlerindeki hainin peşine düşer.
HAİN ORTAYA ÇIKTI
Hızır Çakırbeyli annesinin kabrinde vasiyetini yerine getirmek için sabahlarken bir yandan da haini ortaya çıkarmak için kurduğu planı devreye sokar.
EBRU ŞOKU
Eşi Ceylan Çakırbeyli'nin de yardımıyla kendisine kurulan pusudan sağ çıkan Hızır Çakırbeyli, başka bir şokta hainin Ebru çıkmasından yaşar.
ŞEBEKE OLAYLARI BİLİYOR MU?
Ceylan Çakırbeyli'nin her zaman yanında olan Ebru, ailenin ve yeraltı dünyasının bütün sırlarını bağlı olduğu şebekeye bildirmiştir.