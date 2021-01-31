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31 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Hercai dizisinin Sultan'ı Gülçin Santırcıoğlu bakın aslen nereli çıktı Hercai dizisinin Sultan'ı Gülçin Santırcıoğlu bakın aslen nereli çıktı
ATV'nin fenomen dizisi Hercai'deki Sultan dizisiyle hafızalara kazınan Gülçin Santırcıoğlu bir kez daha gündem oldu. İzleyicinin merakla beklediği Hercai'nin 57. bölümü öncesinde konuşulan isimlerden biri de Gülçin Santırcıoğlu oldu. Özel hayatıyla dikkat çeken Hercai'nin Sultan'ı Gülçin Santırcıoğlu'nun nereli olduğu merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 31.01.2021 17:20 Güncelleme Tarihi: 31.01.2021 17:25
Hercai dizisi yeni bölümüyle de ATV ekranlarında büyük beğeni toplarken, sosyal medyada konuşulan oyunculardan biri de Gülçin Santırcıoğlu oldu. Diziden ayrılan usta oyuncu Gülçin Santırcıoğlu, Hercai dizisinde Sultan karakterine hayat vermişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sevenleri tarafından özel hayatı merak edilen Gülçin Santırcıo��lu'nun nereli olduğu araştırıldı. Peki Gülçin Santırcıoğlu aslen nereli? İşte ünlülerin memleketleri....
Büşra Develi - İzmit
Şükrü Özyıldız – İzmir
Burak Deniz – İzmit