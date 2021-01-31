Hercai dizisinin Sultan'ı Gülçin Santırcıoğlu bakın aslen nereli çıktı

ATV'nin fenomen dizisi Hercai'deki Sultan dizisiyle hafızalara kazınan Gülçin Santırcıoğlu bir kez daha gündem oldu. İzleyicinin merakla beklediği Hercai'nin 57. bölümü öncesinde konuşulan isimlerden biri de Gülçin Santırcıoğlu oldu. Özel hayatıyla dikkat çeken Hercai'nin Sultan'ı Gülçin Santırcıoğlu'nun nereli olduğu merak konusu oldu.