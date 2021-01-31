Arıza'nın Halide'si Ayça Ayşin Turan makyajsız fotoğraflarıyla herkesi şoke etti

Arıza dizisindeki Halide karakteriyle dikkat çeken Ayça Ayşin Turan, ortaya çıkan makyajsız fotoğrafları hayrete düşürdü. Milyonların Hakan Muhafız dizisiyle tanıdığı Ayça Ayşin Turan, Arıza dizisiyle bir kez daha izleyici karşısına çıktı. Oyunculuğu ile beğeni toplayan Arıza dizisinin Halide'si Ayça Ayşin Turan'ın makyajsız fotoğrafları.