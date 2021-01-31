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31 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Arıza'nın Halide'si Ayça Ayşin Turan makyajsız fotoğraflarıyla herkesi şoke etti Arıza'nın Halide'si Ayça Ayşin Turan makyajsız fotoğraflarıyla herkesi şoke etti Arıza dizisindeki Halide karakteriyle dikkat çeken Ayça Ayşin Turan, ortaya çıkan makyajsız fotoğrafları hayrete düşürdü. Milyonların Hakan Muhafız dizisiyle tanıdığı Ayça Ayşin Turan, Arıza dizisiyle bir kez daha izleyici karşısına çıktı. Oyunculuğu ile beğeni toplayan Arıza dizisinin Halide'si Ayça Ayşin Turan'ın makyajsız fotoğrafları. Giriş Tarihi: 31.01.2021 09:57
Arıza dizisinin genç yıldızı Ayça Ayşin Turan 'Halide' karakteriyle dikkat çekiyor. Güzelliğinin yanı sıra oyunculuğu ile de göz dolduran Ayça Ayşin Turan'ın özel hayatı milyonlar tarafından merakla araştırılıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ayça Ayşin Turan'la ilgili araştırmalarda bulunan hayranları ünlü oyuncunun makyajsız fotoğrafını bulunca şaşkına döndü.
İşte Arıza'nın Halide'si Ayça Ayşin Turan ve diğer ünlülerin makyajsız halleri...
Melis Sezen
Melis Sezen