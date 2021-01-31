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Haberler Galeri Arıza'nın Halide'si Ayça Ayşin Turan makyajsız fotoğraflarıyla herkesi şoke etti

Arıza'nın Halide'si Ayça Ayşin Turan makyajsız fotoğraflarıyla herkesi şoke etti

Arıza dizisindeki Halide karakteriyle dikkat çeken Ayça Ayşin Turan, ortaya çıkan makyajsız fotoğrafları hayrete düşürdü. Milyonların Hakan Muhafız dizisiyle tanıdığı Ayça Ayşin Turan, Arıza dizisiyle bir kez daha izleyici karşısına çıktı. Oyunculuğu ile beğeni toplayan Arıza dizisinin Halide'si Ayça Ayşin Turan'ın makyajsız fotoğrafları.

Giriş Tarihi: 31.01.2021 09:57
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Arıza'nın Halide'si Ayça Ayşin Turan makyajsız fotoğraflarıyla herkesi şoke etti

Arıza dizisinin genç yıldızı Ayça Ayşin Turan 'Halide' karakteriyle dikkat çekiyor. Güzelliğinin yanı sıra oyunculuğu ile de göz dolduran Ayça Ayşin Turan'ın özel hayatı milyonlar tarafından merakla araştırılıyor.

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Arıza'nın Halide'si Ayça Ayşin Turan makyajsız fotoğraflarıyla herkesi şoke etti

Ayça Ayşin Turan'la ilgili araştırmalarda bulunan hayranları ünlü oyuncunun makyajsız fotoğrafını bulunca şaşkına döndü.

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Arıza'nın Halide'si Ayça Ayşin Turan makyajsız fotoğraflarıyla herkesi şoke etti

İşte Arıza'nın Halide'si Ayça Ayşin Turan ve diğer ünlülerin makyajsız halleri...

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Arıza'nın Halide'si Ayça Ayşin Turan makyajsız fotoğraflarıyla herkesi şoke etti

Melis Sezen

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Arıza'nın Halide'si Ayça Ayşin Turan makyajsız fotoğraflarıyla herkesi şoke etti

Melis Sezen