22 Eylül 2025, Pazartesi
İntihara kalkıştığı iddia edilen Ufuk Özkan ilk kez konuştu: Oğlumu yarı yolda bırakmam
Geçtiğimiz günlerde intihar girişiminde bulunduğu haberleriyle gündeme düşen Ufuk Özkan, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından ilk kez konuştu. Sabah Günaydın yazarlarından Tuba Kalçık'a özel açıklamalarda bulunan Özkan, karaciğer rahatsızlığı nedeniyle ağır ilaçlar kullandığını ve iş yoğunluğu nedeniyle ilaçları yanlış zamanlarda aldığını ve bunun neticesinde de zehirlendiğini söyledi. Ünlü oyuncu, "Ne oğlumu ne yapımcımı ne de çalışma arkadaşlarımı yarı yolda bırakacak bir adam değilim." dedi.
Giriş Tarihi: 22.09.2025 08:34 Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 08:50