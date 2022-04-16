16 Nisan 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kardeşlerim’in Akif Atakul’u Celil Nalçakan ‘ömrüm’ notuyla paylaştı! Kardeşiyle fotoğrafına beğeni yağdı

Kardeşlerim’in Akif Atakul’u Celil Nalçakan ‘ömrüm’ notuyla paylaştı! Kardeşiyle fotoğrafına beğeni yağdı

Atv'nin fenomen dizisi Kardeşlerim'de Akif Atakul karakterine hayat veren Celil Nalçakan, izleyicileri ekran başına kilitledi. Sergilediği performansla büyük beğeni toplayan usta oyuncu, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Sosyal medyayı da aktif kullanan oyuncu, kardeşiyle paylaşımıyla beğeni topladı. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Celil Nalçakan'ın güzeller güzeli kardeşi...

Giriş Tarihi: 16.04.2022 16:08
  • 1
  • 108
Kardeşlerim’in Akif Atakul’u Celil Nalçakan ‘ömrüm’ notuyla paylaştı! Kardeşiyle fotoğrafına beğeni yağdı

Kardeşlerim'de canlandırdığı Akif karakteriyle izleyici karşısına çıkan Celil Nalçalan, oyunculuk performansıyla hayran bıraktı. Özel hayatıyla yakın takibe alınan Nalçakan'ın sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 108
Kardeşlerim’in Akif Atakul’u Celil Nalçakan ‘ömrüm’ notuyla paylaştı! Kardeşiyle fotoğrafına beğeni yağdı

'Ömrüm' notuyla yaptığı paylaşım ise büyük beğeni topladı. İşte Celil Nalçakan başta olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri…

  • 3
  • 108
Kardeşlerim’in Akif Atakul’u Celil Nalçakan ‘ömrüm’ notuyla paylaştı! Kardeşiyle fotoğrafına beğeni yağdı

ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN KARDEŞİ ORÇUN İYNEMLİ

  • 4
  • 108
Kardeşlerim’in Akif Atakul’u Celil Nalçakan ‘ömrüm’ notuyla paylaştı! Kardeşiyle fotoğrafına beğeni yağdı
  • 5
  • 108
Kardeşlerim’in Akif Atakul’u Celil Nalçakan ‘ömrüm’ notuyla paylaştı! Kardeşiyle fotoğrafına beğeni yağdı