16 Nisan 2022, Cumartesi
Kardeşlerim’in Akif Atakul’u Celil Nalçakan ‘ömrüm’ notuyla paylaştı! Kardeşiyle fotoğrafına beğeni yağdı
Atv'nin fenomen dizisi Kardeşlerim'de Akif Atakul karakterine hayat veren Celil Nalçakan, izleyicileri ekran başına kilitledi. Sergilediği performansla büyük beğeni toplayan usta oyuncu, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Sosyal medyayı da aktif kullanan oyuncu, kardeşiyle paylaşımıyla beğeni topladı. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Celil Nalçakan'ın güzeller güzeli kardeşi...
Giriş Tarihi: 16.04.2022 16:08
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