16 Nisan 2022, Cumartesi
Selena'nın Selin'i Cansu Demirci son haliyle şaşırttı! Yıllar sonra ortaya çıktı
Bir dönemin en çok izlenen yapımlarından olan Selena'nın küçük yıldızları da hafızalara kazındı. Atv ekranlarında yayınlandığı dönemde izleyicileri ekran başına kilitleyen dizide Selin karakterine hayat veren Cansu Demirci, sevenlerini şaşkına çevirdi. Genç oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla magazin dünyasının dikkatini çekti. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Cansu Demirci'nin yıllar sonraki beğeni topladı.
Giriş Tarihi: 16.04.2022 17:10 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 17:10
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