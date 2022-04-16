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Selena'nın Selin'i Cansu Demirci son haliyle şaşırttı! Yıllar sonra ortaya çıktı

Bir dönemin en çok izlenen yapımlarından olan Selena'nın küçük yıldızları da hafızalara kazındı. Atv ekranlarında yayınlandığı dönemde izleyicileri ekran başına kilitleyen dizide Selin karakterine hayat veren Cansu Demirci, sevenlerini şaşkına çevirdi. Genç oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla magazin dünyasının dikkatini çekti. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Cansu Demirci'nin yıllar sonraki beğeni topladı.

Giriş Tarihi: 16.04.2022 17:10 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 17:10
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Selena’nın Selin’i Cansu Demirci son haliyle şaşırttı! Yıllar sonra ortaya çıktı

Selena dizisinde canlandırdığı Selin karakteriyle hafızalara kazınan Cansu Demirci, sosyal medyadaki fotoğrafları dikkatleri üzerine çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Selena’nın Selin’i Cansu Demirci son haliyle şaşırttı! Yıllar sonra ortaya çıktı

Yeniden ekranlara dönüp dönmeyeceği merak edilen Selena'nın Selin'i Cansu Demirci, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmaya devam ediyor. İşte ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

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Selena’nın Selin’i Cansu Demirci son haliyle şaşırttı! Yıllar sonra ortaya çıktı

Babam ve Oğlum - Ege Tanman

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Selena’nın Selin’i Cansu Demirci son haliyle şaşırttı! Yıllar sonra ortaya çıktı

Babam ve Oğlum - Ege Tanman

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Selena’nın Selin’i Cansu Demirci son haliyle şaşırttı! Yıllar sonra ortaya çıktı

Babam ve Oğlum - Ege Tanman