Menajerimi Ara dizisinin Feris'i Canan Ergüder bakın kiminle evli çıktı! Feris herkesi şaşkına çevirdi

Behzat Ç. dizisindeki Savcı Esra karakteriyle hafızalara kazınan Canan Ergüder, Menajerimi Ara dizisinde Feris'e hayat veriyor. Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile de yakından takip edilen Menajerimi Ara'nın Feri'i Canan Ergüder'in kendisi gibi ünlü bir isimle evli olduğunu biliyor muydunuz? İşte Canan Ergüder'in herkesi şaşırtan eşi...