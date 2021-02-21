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Menajerimi Ara dizisinin Feris'i Canan Ergüder bakın kiminle evli çıktı! Feris herkesi şaşkına çevirdi

Behzat Ç. dizisindeki Savcı Esra karakteriyle hafızalara kazınan Canan Ergüder, Menajerimi Ara dizisinde Feris'e hayat veriyor. Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile de yakından takip edilen Menajerimi Ara'nın Feri'i Canan Ergüder'in kendisi gibi ünlü bir isimle evli olduğunu biliyor muydunuz? İşte Canan Ergüder'in herkesi şaşırtan eşi...

Giriş Tarihi: 21.02.2021 17:57 Güncelleme Tarihi: 21.02.2021 17:59
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Menajerimi Ara dizisinin Feris'i Canan Ergüder bakın kiminle evli çıktı! Feris herkesi şaşkına çevirdi

Menajerimi Ara dizisinde Feris karakterine hayat veren başarılı oyuncu Canan Ergüder, yer aldığı yapımlarla adından söz ettiriyor. Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile de yakından takip edilen oyuncunun kendisi gibi ünlü bir isimle evli olduğunu biliyor muydunuz?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Menajerimi Ara dizisinin Feris'i Canan Ergüder bakın kiminle evli çıktı! Feris herkesi şaşkına çevirdi

Menajerimi Ara dizisinin güzel oyuncusu Canan Ergüder'in eşi bakın kim? İşte ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

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Menajerimi Ara dizisinin Feris'i Canan Ergüder bakın kiminle evli çıktı! Feris herkesi şaşkına çevirdi

TANER ÖLMEZ

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Menajerimi Ara dizisinin Feris'i Canan Ergüder bakın kiminle evli çıktı! Feris herkesi şaşkına çevirdi

TANER ÖLMEZ VE SEVGİLİSİ ECE ÇEŞMİOĞLU

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Menajerimi Ara dizisinin Feris'i Canan Ergüder bakın kiminle evli çıktı! Feris herkesi şaşkına çevirdi

TANER ÖLMEZ VE SEVGİLİSİ ECE ÇEŞMİOĞLU