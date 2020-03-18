Son dakika: Diziler tatil mi? Corona virüsü nedeniyle dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı?
Son dakika... Diziler tatil mi? Türkiye'de corona virüsü vakasına rastlanmasının ardından önlemler artırıldı. Corona virüsüne karşı önlem amaçlı çoğu iş yerleri evden çalışma sistemi uyguluyor. En çok merak edilenlerden biri de dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı oldu. Peki, diziler tatil mi? Corona virüsü nedeniyle dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı?
Giriş Tarihi: 18.03.2020 16:42Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 16:55