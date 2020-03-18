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Son dakika: Diziler tatil mi? Corona virüsü nedeniyle dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı?

Son dakika... Diziler tatil mi? Türkiye'de corona virüsü vakasına rastlanmasının ardından önlemler artırıldı. Corona virüsüne karşı önlem amaçlı çoğu iş yerleri evden çalışma sistemi uyguluyor. En çok merak edilenlerden biri de dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı oldu. Peki, diziler tatil mi? Corona virüsü nedeniyle dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı?

Giriş Tarihi: 18.03.2020 16:42 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 16:55
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Son dakika: Diziler tatil mi? Corona virüsü nedeniyle dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı?

Diziler tatil mi? Türkiye'de corona virüsü salgınını önlemek için önlemler kademeli olarak artırıldı. Virüsten korunmak ve salgını önlemen adına evde vakit geçirmek gerektiği bildiriliyor. Bu nedenle bazı kurumlar evden çalışma sistemine geçti. Bu süreçte dizilerin yeni bölümlerinin olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, diziler tatil mi? Corona virüsü nedeniyle dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı?

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Son dakika: Diziler tatil mi? Corona virüsü nedeniyle dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı?

DİZİLER TATİL Mİ?

Dizilerin tatil olup olmadığı konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Dizilerin yeni bölümleri yayınlanmaya devam edecek.

İşte haftalık dizi programları:

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Son dakika: Diziler tatil mi? Corona virüsü nedeniyle dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı?

Pazartesi:

ATV: Kim Milyoner Olmak İster

Show TV: Çukur

Star TV: Sefirin Kızı

TRT 1: Ya İstiklal Ya Ölüm

Kanal D: Zalim İstanbul

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Son dakika: Diziler tatil mi? Corona virüsü nedeniyle dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı?

Salı:

ATV: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Kanal D: Hekimoğlu:

Show TV: Ramo

TRT 1: Tutunamayanlar

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Son dakika: Diziler tatil mi? Corona virüsü nedeniyle dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı?

Çarşamba:

ATV: Kuruluş Osman

Show TV: Zemheri

TRT 1: Benim Adım Melek

Tv8: Doğduğun Ev Kaderindir