Son dakika: Diziler tatil mi? Corona virüsü nedeniyle dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı?

Diziler tatil mi? Türkiye'de corona virüsü salgınını önlemek için önlemler kademeli olarak artırıldı. Virüsten korunmak ve salgını önlemen adına evde vakit geçirmek gerektiği bildiriliyor. Bu nedenle bazı kurumlar evden çalışma sistemine geçti. Bu süreçte dizilerin yeni bölümlerinin olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, diziler tatil mi? Corona virüsü nedeniyle dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı?