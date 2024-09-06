06 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri İkiz annesi Tuba Büyüküstün'ün kızları kocaman oldu! Babası Onur Saylak'ın kopyası...

İkiz annesi Tuba Büyüküstün'ün kızları kocaman oldu! Babası Onur Saylak'ın kopyası...

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları büyüdü kocaman oldu. Başarılı oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Büyüküstün'ün meslektaşı Onur Saylak ile evliliğinden Maya ve Toprak isminde ikiz kızları dünyaya gelmişti. Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncunun çocukları da son halleriyle dikkat çekiyor. İşte Onur Saylak ile Tuba Büyüküstün'ün ikizleri...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.09.2024 10:37 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 10:40
İkiz annesi Tuba Büyüküstün’ün kızları kocaman oldu

Oyuncu Onur Saylak ile 6 yıl evli kalan Tuba Büyüküstün, hayranları tarafından yakın takibe alındı.

İkiz annesi Tuba Büyüküstün’ün kızları kocaman oldu

Instagram hesabından sık sık paylaşımlar yapan Büyüküstün, bu sefer de kızlarıyla gündemde...

İkiz annesi Tuba Büyüküstün’ün kızları kocaman oldu

Gönülçelen, Zeytin Ağacı, Yarın Yokmuş Gibi gibi yapımlarla başarılara imza atan Tuba Büyüküstün'ün Maya ve Toprak isminde kızları bulunuyor.

İkiz annesi Tuba Büyüküstün’ün kızları kocaman oldu

Zamanının çoğunu çocuklarıyla geçiren güzel anne, bu anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

İkiz annesi Tuba Büyüküstün’ün kızları kocaman oldu

41 yaşındaki güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün ikizleri büyüdü!