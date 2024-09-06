06 Eylül 2024, Cuma
İkiz annesi Tuba Büyüküstün'ün kızları kocaman oldu! Babası Onur Saylak'ın kopyası...
Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları büyüdü kocaman oldu. Başarılı oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Büyüküstün'ün meslektaşı Onur Saylak ile evliliğinden Maya ve Toprak isminde ikiz kızları dünyaya gelmişti. Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncunun çocukları da son halleriyle dikkat çekiyor. İşte Onur Saylak ile Tuba Büyüküstün'ün ikizleri...
Giriş Tarihi: 06.09.2024 10:37 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 10:40