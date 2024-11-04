İmparator İbrahim Tatlıses’ten Dilan Çıtak’a ’bakır’ göndermesi

DİLAN DEFTERİNİ KAPATTIM

Çocukları hakkında da konuşan Tatlıses, "İdo ve Melek altın ama içinden bakırlar da çıkıyor'' diye konuştu. Sanatçı kızı Dilan Çıtak'la ilgili sorulara ise, ''O defteri kapattım, konuşmuyorum'' dedi.