04 Kasım 2024, Pazartesi
İmparator İbrahim Tatlıses'ten Dilan Çıtak'a 'bakır' göndermesi
Son dönemde kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı sorunlarla sıkça gündeme gelen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, önceki akşam sahne almadan önce gazetecilerle bir araya geldi. Yaptığı açıklamalarla magazin dünyasında bomba etkisi yarattı. Çocukları hakkında konuşan Tatlıses, "İdo ve Melek altın… Hepsi bir altın ama bazıları bakır çıktı" sözleriyle dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 04.11.2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 09:17