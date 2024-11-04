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İmparator İbrahim Tatlıses'ten Dilan Çıtak'a 'bakır' göndermesi

Son dönemde kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı sorunlarla sıkça gündeme gelen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, önceki akşam sahne almadan önce gazetecilerle bir araya geldi. Yaptığı açıklamalarla magazin dünyasında bomba etkisi yarattı. Çocukları hakkında konuşan Tatlıses, "İdo ve Melek altın… Hepsi bir altın ama bazıları bakır çıktı" sözleriyle dikkat çekti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.11.2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 09:17
İmparator İbrahim Tatlıses’ten Dilan Çıtak’a ’bakır’ göndermesi

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Tatlıses, Dilan Çıtak'a dolaylı bir göndermede bulundu.

İmparator İbrahim Tatlıses’ten Dilan Çıtak’a ’bakır’ göndermesi

Sanatçı İbrahim Tatlıses, önceki akşam Maslak'ta sahne aldı. Tatlıses'e, Azeri şarkıcı Günel Zeynalova da eşlik etti.
Sahne öncesi soruları yanıtlayan Tatlıses, ''Biraz kilo verdim, ekmeği kesince kilolar da gidiyor. Bizim işimiz insanlara iyi görünmek'' dedi.

İmparator İbrahim Tatlıses’ten Dilan Çıtak’a ’bakır’ göndermesi

Geçenlerde "Dost kazığı yedim" sözleri hatırlatılan sanatçı, "Eskiden affederdim ama artık kimseyi affetmeyeceğim, yanıma geliyorlar ya artist artist. Yanımda olduklarını gösteriyorlar ama değiller. Hepsi sahtekar'' dedi.

İmparator İbrahim Tatlıses’ten Dilan Çıtak’a ’bakır’ göndermesi

DİLAN DEFTERİNİ KAPATTIM

Çocukları hakkında da konuşan Tatlıses, "İdo ve Melek altın ama içinden bakırlar da çıkıyor'' diye konuştu. Sanatçı kızı Dilan Çıtak'la ilgili sorulara ise, ''O defteri kapattım, konuşmuyorum'' dedi.

İmparator İbrahim Tatlıses’ten Dilan Çıtak’a ’bakır’ göndermesi

İmparator'un bu sözleri Dilan Çıtak'a gönderme olarak algılandı.