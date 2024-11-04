04 Kasım 2024, Pazartesi
Yaprak Dökümü'nün 'Ali Rıza'sı Halil Ergün'den itiraf: 'Sokakta yürüyemiyorum'
Birçok dizi ve filmde rol alan Halil Ergün, özellikle Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı 'Ali Rıza' rolüyle 7'den 70'den herkesin hafızalarında yer edindi. Son olarak 'Dedemin Gözyaşları' adlı filmde rol alan rol alan usta oyuncu yaptığı samimi açıklamalarla gündeme geldi. Ergün, "Benim dizilerim olay oldu. Yaptığım işlerden ötürü yolda yürüyemiyorum. Çok büyük kıskançlıklara maruz kaldım." sözleriyle dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 04.11.2024 09:37 Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 09:37