Yaprak Dökümü’nün ’Ali Rıza’sı Halil Ergün’den itiraf: ’Sokakta yürüyemiyorum’

Dedemin Gözyaşları' filminizle ilgili neler söylemek istersiniz?

Bu filmde oynadığım için hiç pişman değilim. Çok büyük emek harcandı. Film 3 yıldır bekliyordu. Şimdi seyirciyle buluştu. Film evlat sevgisini anlatıyor. Oğlunu kazada kaybeden bir adamı oynuyorum. Film, oğlu "Baba ben onu sana emanet ettim" diyerek kendisine emanet ettiği torunu için verdiği mücadeleyi anlatıyor.

Yeni nesil oyuncuların estetik yaptırması çok konuşulan bir konu. Neler söylemek istersiniz?

Yüzünün karakterini değiştirmediği müddetçe sorun yok, çok belirgin biçimde olmaması gerekiyor. Yüzlerini estetikten dümdüz, mimiksiz yaptıranlar var. Oyuncuların yüzlerinde hareket imkanı vermeyecek şekilde estetik yaptırmaları doğru değil.