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Milyoner'de heyecan dolu anlar! Duhan Başar Ahmedoğlu 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı | İşte o sorunun cevabı

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan dolu anlar yaşandı. Yarışmaya Ankara'dan katılan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Duhan Başar Ahmedoğlu, 500 bin TL'lik soruya doğru cevap vererek büyük bir başarıya imza attı ve 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırmaya hak kazandı. Yarışmacı Ahmedoğlu bu akşam 1 milyon TL değerindeki "Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2014'te en iyi 100 Türk filmi arasında yer alan filmlerden hangisi birinci olmuştur?" soruyu açtırdı. İşte 1 milyon TL değerindeki o sorunun cevabı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.11.2024 20:14 Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 01:48
Milyoner’de nefesler tutuldu! Duhan Başar Ahmedoğlu 1 milyon TL’lik soruyu açtıracak

ATV'nin en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" heyecan dolu yeni bölümü için nefesler tutuldu ve gözler 1 milyon TL'lik o soruya çevrildi.

Milyoner’de nefesler tutuldu! Duhan Başar Ahmedoğlu 1 milyon TL’lik soruyu açtıracak

İzleyicilerin her hafta ekran başına kilitlendiği yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi geçtiğimiz hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Yarışmacı 1 milyon TL değerindeki soruya cevap vermek istemedi.

Çekilen yarışmacı 500 bin TL yarışmaya veda etti.

Milyoner’de nefesler tutuldu! Duhan Başar Ahmedoğlu 1 milyon TL’lik soruyu açtırdı

İŞTE 1 MİLYON TL'LİK O SORU

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2014'te "En İyi 100 Türk Filmi" adıyla 360 binden fazla tekil oy kullanılarak yapılan halk oylaması sonucunda ilk dörde giren bu filmlerden hangisi birinci olmuştur?

A- Babam ve Oğlum
B- Susuz Yaz
C- Eşkıya
D- Hababam Sınıfı

DOĞRU CEVAP: Susuz Yaz

Milyoner’de nefesler tutuldu! Duhan Başar Ahmedoğlu 1 milyon TL’lik soruyu açtıracak

Yarışmaya Ankara'dan katılan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Duhan Başar Ahmedoğlu, geçtiğimiz hafta büyük bir başarıya imza attı ve milyonluk soru açtırmaya hak kazanmıştı.

Milyoner’de nefesler tutuldu! Duhan Başar Ahmedoğlu 1 milyon TL’lik soruyu açtıracak

Yarışmacı Ahmedoğlu'nun karşısına 500 bin TL değerinde "Türkiye Futbol Süper Lig Tarihinde 4-4 skorla berabere biten 10'dan fazla maç varken, 5-5 skorla biten kaç maç vardır?" sorusu çıkmıştı.

SORU: Türkiye Futbol Süper Lig tarihinde 4-4 skorla biten 10'dan fazla maç varken, 5-5 skorla biten toplam kaç maç vardır?

A: 0
B: 1
C: 2
D: 3