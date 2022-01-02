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Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinden müjdeli haber! 2022’ye Paris’te girdiler

Ünlü oyuncu Bensu Soral ile 3 yıllık eşi Hakan Baş arasında bir takım problemler yaşanıyordu. Uzun süredir yan yana görünmeyen ve haklarında boşanacakları söylentileri çıkan çift, ortalıkta görünmez olmuştu. Akıbeti merak konusu olan evlilik ile ilgili Bensu Soral son olarak, "Evliliği kurtarmak için çabalıyoruz, hâlâ bir karar veremedik" ifadelerini kullanmıştı. Ünlü çiftten sevindiren haber yılbaşı gecesi geldi. Bensu Soral ile Hakan Baş yeni yılı beraber kutladı. Dostlarıyla birlikte keyifli vakit geçiren ikilinin tekrar bir araya gelmesi yakınlarının yüzünü güldürdü. Peki ünlü çiftin arası neden bozulmuştu? Bensu Soral'dan samimi açıklamalar...

Giriş Tarihi: 02.01.2022 11:48
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Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinden müjdeli haber! 2022’ye Paris’te girdiler

Oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş, 4 sene önce görkemli bir törenle nikah masasında 'evet' demişlerdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinden müjdeli haber! 2022’ye Paris’te girdiler

Fakat ünlü çiftin evliliği son zamanlarda ciddi bir sınav verdi

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Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinden müjdeli haber! 2022’ye Paris’te girdiler

"HASSAS BİR SÜREÇTEYİZ"

Geçtiğimiz günlerde "Evliliğimizle ilgili hassas bir süreçteyiz. Zamana ihtiyacımız var" diyen çiftten Hakan Baş, "Bensu ile uyuşamadığımızı düşündüğümüz bazı konulardan dolayı yaklaşık bir aydır çalkantılı bir dönem geçirdiğimiz doğru.

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Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinden müjdeli haber! 2022’ye Paris’te girdiler

"DIŞARIDAN GELEN YANLIŞ YORUMLAR SÜRECİ DAHA DA ZORA SOKUYOR"

Bir yandan da toparlamak için karşılıklı çaba sarf ediyoruz. Dışarıdan gelen yanlış yorumlar süreci daha da zora sokuyor. Hassasiyet rica ediyoruz" açıklamasını yapmıştı.

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Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinden müjdeli haber! 2022’ye Paris’te girdiler

YENİ YILA PARİS'TE GİRDİLER

Soral ve Baş aralarındaki buzları eritti. Çift, yeni yılı Paris'te karşıladı.