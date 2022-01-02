Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinden müjdeli haber! 2022’ye Paris’te girdiler

Ünlü oyuncu Bensu Soral ile 3 yıllık eşi Hakan Baş arasında bir takım problemler yaşanıyordu. Uzun süredir yan yana görünmeyen ve haklarında boşanacakları söylentileri çıkan çift, ortalıkta görünmez olmuştu. Akıbeti merak konusu olan evlilik ile ilgili Bensu Soral son olarak, "Evliliği kurtarmak için çabalıyoruz, hâlâ bir karar veremedik" ifadelerini kullanmıştı. Ünlü çiftten sevindiren haber yılbaşı gecesi geldi. Bensu Soral ile Hakan Baş yeni yılı beraber kutladı. Dostlarıyla birlikte keyifli vakit geçiren ikilinin tekrar bir araya gelmesi yakınlarının yüzünü güldürdü. Peki ünlü çiftin arası neden bozulmuştu? Bensu Soral'dan samimi açıklamalar...